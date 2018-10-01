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    Донской потерял две строчки в рейтинге АТР

    ATP Хуан Мартин дель Потро Энди Мюррей Рафаэль Надаль Роджер Федерер Карен Хачанов Даниил Медведев
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Евгений Донской
    Евгений Донской
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    В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

    Из россиян только Евгений Донской опустился на 87-ю строчку.

    Рейтинг ATP от 1 октября:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8760.
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6900.
    3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4715.
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
    8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
    9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
    10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.
    … 24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
    32 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1287...
    68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 795...
    87 (85). Евгений Донской (Россия) — 673. 0

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