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    Рублев завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге

    ATP Андрей Рублёв
    Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться во второй круг турнира St. Petersburg Open, призовой фонд которого превышает 1 миллионов долларов.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев
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    В стартовом матче российский теннисист за час и 10 минут проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

    Рублёв 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Его оппонент совершил 18 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал один из двух возможных брейк-пойнтов.

    Во втором круге турнира Штруфф сыграет с первым номером Домиником Тимом. Кроме немца во второй круг пробились итальянец Маттео Берреттини и босниец Дамир Джумхур. 0

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