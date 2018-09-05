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    Павлюченкова и Севастова не смогли выйти в полуфинал US Open

    US Open WTA Анастасия Павлюченкова Саманта Стосур Чжан Шуай
    Россиянка Анатасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова не сумели пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

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    В четвертьфинале российско-латвийский дуэт за час и 16 минут уступил Саманте Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай) в двух сетах — 2:6, 3:6.

    Победительницы выполнили 2 эйса, их соперницам не удалось сделать ни одного. Оба дуэта допустили по одной двойной ошибке.

    Стосур и Чжан взяли 4 брейк-поинтов из 10, в активе Павлюченковой и Севастовой — ни одного выигранного брейк-поинта из 2 разыгранных.

    В полуфинале US Open Саманта Стосур/Чжан Шуай сыграют с дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция). 0

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