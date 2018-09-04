Федерер прекратил борьбу на US Open

Швейцарский теннисистне сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Роджер Федерер usopen.org 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В поединке четвертого круга второй номер посева уступил австралийцу Джону Миллману со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

Федерер выиграл первую партию, а во второй и третьей имел сетболы, но не смог ими воспользоваться.

Теннисисты провели на корте 3 часа 34 минуты. Швейцарец 13 раз подал навылет, активно выиграл 65 очков и совершил 76 невынужденных ошибок. На счету 55-й ракетки мира 8 эйсов, 47 «виннерсов» и 28 неточностей.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Миллман поспорит с сербом Новаком Джоковичем. 0