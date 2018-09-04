ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичUS Open. Дель Потро и Джокович — в четвертьфинале, Шарапова и Федерер вылетели
  • 10:39
    • Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии A
  • 10:26
    • Устюгов намерен защищать свое имя
  • 09:01
    • Экс-наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая
  • 08:41
    • Бабаев озвучил потраченную на трансферы сумму
  • 08:19
    • Шарапова проиграла Суарес-Наварро на US Open
    Все новости спорта

    Федерер прекратил борьбу на US Open

    US Open ATP Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В поединке четвертого круга второй номер посева уступил австралийцу Джону Миллману со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

    Федерер выиграл первую партию, а во второй и третьей имел сетболы, но не смог ими воспользоваться.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 34 минуты. Швейцарец 13 раз подал навылет, активно выиграл 65 очков и совершил 76 невынужденных ошибок. На счету 55-й ракетки мира 8 эйсов, 47 «виннерсов» и 28 неточностей.

    За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Миллман поспорит с сербом Новаком Джоковичем. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Полуфинал Хачанова и юбилей Надаля
  • 13/08/2018 в 16:03
    •
  • Прогноз
  • ХК «Сочи» — «Кунь Лунь»
  • 1.97
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» или ЦСКА. Кто потерпит первое поражение в сезоне?
  • «Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Волгарь» одолеет третью команду «Краснодара»
  • «Волгарь» — «Краснодар-3». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • «Сочи» постарается взять домашнюю победу над «Кунь Лунем» после поражения от «Адмирала»
  • ХК «Сочи» — «Кунь Лунь». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ак Барс» — «Динамо» (Минск) Хоккей КХЛ. «Ак Барс» одержал первую победу в сезонеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября Вчера в 22:510
  • 21:55
    • «Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио
  • 09:15
    • Миланов продолжит карьеру в Венгрии
  • 08:51
    • Прядкин рассказал о ситуации с третьим еврокубком
    Жозе Моуринью Футбол «Манчестер Юнайтед» прошелся по «Бернли». Кризис позади?Команда Жозе Моуринью показала достойную игру, что может стать толчком к преодолению кризиса Вчера в 15:450
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Авангард» успешно сыграть в Москве?
  • 4.48
    •
  • 23:35
    • Джокович вышел в четвертьфинал US Open
  • 23:26
    • Соболенко проиграла Осаке в 4-м круге US Open
  • 23:19
    • Маркизио: «Зенит» — особенный клуб, с невероятными болельщиками
    Фрагмент матча Футбол С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очкиНичья в центральном матче шестого тура РПЛ — в нашем обзоре СМИ Вчера в 00:560
  • 21:50
    • СКА проиграл «Торпедо»
  • 20:49
    • «Спартак» заявил на Лигу Европы Еременко
  • 19:14
    • Дзюба будет капитаном сборной России в ближайших матчах
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие