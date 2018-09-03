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    Дель Потро и Изнер — в четвертьфинале US Open

    US Open ATP Хуан Мартин дель Потро Джон Изнер Милош Раонич
    Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро в четвертом круге US Open обыграл хорвата Борну Чорича — 6:4, 6:3, 6:1.

    Хуан Мартин Дель Потро
    Хуан Мартин Дель Потро
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    Продолжительность поединка составила 2 часа 7 минут. Дель Потро совершил 9 эйсов, допустил 1 ошибку при подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Чорича 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.

    Соперником аргентинца в четвертьфинале стал американец Джон Изнер, которому удалось одолеть канадца Милоша Раонича — 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.

    Матч продолжался 3 часа 7 минут. Иснер 20 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету Раонича 18 эйсов, 5 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 6. 0

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