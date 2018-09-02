Надаль вышел в четвертьфинал US Open

Испанский теннисиствышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

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В поединке четвертого круга первый номер посева одержал победу над грузином Николозом Басилашвили со счетом 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 23 минуты. Надаль выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 16. На счету Басилашвили 8 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 7.

Рафа уступил сопернику по активно выигранным мячам (29 против 56), но допустил меньше невынужденных ошибок (19 против 59).

Следующим соперником Надаля станет австриец Доминик Тим. 0