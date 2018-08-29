US Open. Шарапова и Касаткина пробились во второй круг

В среду, 29 августа в заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open пройдут матчи первого и второго круга.

Мужчины

Роджер Федерер (Швейцария) — Есихито Нисиоку (Япония) — 6:2, 6:2, 6:4

Швейцарец Роджер Федерер оформил выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, в трех сетах переиграв японца Есихито Нисиоку — 6:2, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 55 минут. Федерер 14 раз подал навылет, допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. Нисиока не подал ни одного эйса и один раз взял подачу соперника, допустив при этом 4 двойные ошибки на своей подаче.

Следующим соперником швейцарского теннисиста на US Open будет француз Бенуа Пер.

Женщины

Мария Шарапова (Россия) — Пати Шнидер (Швейцария) — 6:2, 7:6 (8:6)

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в первом круге турнира «Большого шлема» US Open. В двух сетах она переиграла швейцарку Пати Шнидер — 6:2, 7:6 (8:6).

Поединок продолжался 1 час 50 минут. Во втором сете российская теннисистка вела со счетом 5:1, однако едва не упустила свое преимущество. Шарапова выполнила 2 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Шнидер ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Шараповой на турнире станет представительница Румынии Сорана Кырстя.

Дарья Касаткина (Россия) — Тима Бабош (Венгрия) — 6:4, 5:7, 6:4

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Россиянка в матче первого круга в трех сетах победила венгерку Тимю Бабош — 6:4, 5:7, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила 4 двойных ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Бабош выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей российской теннисистки будет белоруска Александра Соснович.

Вера Звонарева (Россия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:7 (6:8), 7:5

Россиянка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В трех сетах она переиграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:2, 6:7 (6:8), 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Звонарёва выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Блинковой 3 подачи навылет, 11 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в третий круг соревнований Звонарева поспорит с белоруской Ариной Соболенко. 0