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    Возняцки уверенно победила Стосур на старте US Open

    US Open Каролин Возняцки WTA Саманта Стосур
    Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки вышла во второй круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

    Каролина Возняцки
    Каролина Возняцки
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    В первом круге US Open датская теннисистка за час и 25 минут победила австралийку Саманту Стосур со счётом 6:3, 6:2.

    Возняцки выполнила 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку, 11 «виннеров» и 12 невынужденных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

    Стосур совершила по 8 подач навылет и двойных ошибок, активно выиграла 25 розыгрышей при 34 невынужденных и выиграла 1 гейм на подаче соперницы.

    Во втором круге соперницей Возняцки станет украинка Леся Цуренко, которая ранее уверенно переиграла бельгийку Элисон ван Эйтванк — 6:3, 6:2. 0

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