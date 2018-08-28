Возняцки уверенно победила Стосур на старте US Open

Вторая ракетка мира датчанкавышла во второй круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

Каролина Возняцки twitter.com/usopen 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В первом круге US Open датская теннисистка за час и 25 минут победила австралийку Саманту Стосур со счётом 6:3, 6:2.

Возняцки выполнила 2 эйса, совершила 1 двойную ошибку, 11 «виннеров» и 12 невынужденных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Стосур совершила по 8 подач навылет и двойных ошибок, активно выиграла 25 розыгрышей при 34 невынужденных и выиграла 1 гейм на подаче соперницы.

Во втором круге соперницей Возняцки станет украинка Леся Цуренко, которая ранее уверенно переиграла бельгийку Элисон ван Эйтванк — 6:3, 6:2. 0