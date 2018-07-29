Потапова и Звонарёва завоевали титул на Moscow River Cup

Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарёва стали чемпионками Moscow River Cup в парном разряде.

В финале российские теннисистки за час разгромили свою соотечественницу Александру Панову и представительницу Казахстана Галину Воскобоеву — 6:0, 6:3.

Анастасия и Вера допустили 5 двойных ошибок и использовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Александры и Галины 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Для Потаповой это первый титул WTA в любом разряде. Звонарёва завоевала свой восьмой титул WTA в паре. Среди её предыдущих успехов — победы на US Open — 2006 и Australian Open — 2012. 0