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    Потапова и Звонарёва завоевали титул на Moscow River Cup

    WTA Вера Звонарева
    Россиянки Анастасия Потапова и Вера Звонарёва стали чемпионками Moscow River Cup в парном разряде.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
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    В финале российские теннисистки за час разгромили свою соотечественницу Александру Панову и представительницу Казахстана Галину Воскобоеву — 6:0, 6:3.

    Анастасия и Вера допустили 5 двойных ошибок и использовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Александры и Галины 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

    Для Потаповой это первый титул WTA в любом разряде. Звонарёва завоевала свой восьмой титул WTA в паре. Среди её предыдущих успехов — победы на US Open — 2006 и Australian Open — 2012. 0

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