Павлюченкова снялась с турнира в Сан-Хосе

Россиянка, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, пропустит турнир в Сан-Хосе.

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Соревнования в США пройдут с 30 июля по 5 августа.

«К сожалению, я вынуждена пропустить турнир в Сан-Хосе из-за травмы плеча. Мне необходимо разгрузить свой календарь и сократить количество соревнований. Я упорно работаю и восстанавливаюсь, чтобы подойти в отличной форме к турниру в Монреале», — написала Павлюченкова на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что турнир в США пропустит Мария Шарапова. В то же время на турнире выступит 23-кратная победительница «Большого шлема» американка Серена Уильямс. 0