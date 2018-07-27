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    Павлюченкова снялась с турнира в Сан-Хосе

    WTA Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, пропустит турнир в Сан-Хосе.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
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    Соревнования в США пройдут с 30 июля по 5 августа.

    «К сожалению, я вынуждена пропустить турнир в Сан-Хосе из-за травмы плеча. Мне необходимо разгрузить свой календарь и сократить количество соревнований. Я упорно работаю и восстанавливаюсь, чтобы подойти в отличной форме к турниру в Монреале», — написала Павлюченкова на своей странице в Twitter.

    Ранее стало известно, что турнир в США пропустит Мария Шарапова. В то же время на турнире выступит 23-кратная победительница «Большого шлема» американка Серена Уильямс. 0

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