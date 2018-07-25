Серена Уильямс получила wild card на турнир в Монреале

Серена Уильямс
wimbledon.com
Соревнования пройдут с 4 по 12 августа.
«Это огромное удовольствие для нас — объявить о предоставлении wild card Серене Уильямс. После объявления списка участниц до состава мечты не хватало только Серены. Она впечатлила всех тем, как быстро вернулась на высочайший уровень. Она всегда была бойцом и доказала это еще раз. Я знаю, что болельщики будут счастливы наблюдать игру Серены в Монреале», — приводит слова директора турнира официальный сайт WТА.
Ранее специальное приглашение в основную сетку получила белоруска Виктория Азаренко. 0