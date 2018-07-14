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    С. Уильямс: Уимблдон показал, что я все еще могу соревноваться

    Уимблдон Серена Уильямс WTA
    Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что выход в финал Уимблдонского теннисного турнира показал, что она все еще является претендентом на победу в турнирах Большого шлема.

    Серена Уильямс
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    В субботу, 14 июля, Уильямс-младшая потерпела поражение от немки Ангелики Кербер (3:6, 3:6), которая впервые в карьере стала победительницей Уимблдона.

    Американская теннисистка пропустила прошлый сезон из-за беременности и рождения дочери.

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    • «Я приехала на Уимблдон просто, чтобы выиграть несколько матчей. Было приятно осознавать, что я могу соревноваться и преуспеть в этом.

    Пару месяцев назад я не знала, как я смогу вернуться в теннис. Это был длинный путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля.

    Думаю, что эти две недели показали мне, что я еще могу выступать и стать претендентом на победу в турнире Большого шлема.

    Я уже знаю, что мне нужно улучшить, что я сделала не так, почему я это сделала, и эти все мысли кружатся в моей голове. Я чувствую, что делаю шаги в правильном направлении.

    Я сделала гигантский шаг на Уимблдоне, но мое путешествие только начинается. Это буквально начало, хорошо просто продолжить этот путь», — цитирует Уильямс «Р-Спорт».

    36-летняя американская теннисистка является семикратной чемпионкой Уимблдона, всего в ее активе 23 победы на турнирах Большого шлема. 0

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