С. Уильямс: Уимблдон показал, что я все еще могу соревноваться

В субботу, 14 июля, Уильямс-младшая потерпела поражение от немки Ангелики Кербер (3:6, 3:6), которая впервые в карьере стала победительницей Уимблдона.
Американская теннисистка пропустила прошлый сезон из-за беременности и рождения дочери.
«Я приехала на Уимблдон просто, чтобы выиграть несколько матчей. Было приятно осознавать, что я могу соревноваться и преуспеть в этом.
Пару месяцев назад я не знала, как я смогу вернуться в теннис. Это был длинный путь, чтобы увидеть свет в конце тоннеля.
Думаю, что эти две недели показали мне, что я еще могу выступать и стать претендентом на победу в турнире Большого шлема.
Я уже знаю, что мне нужно улучшить, что я сделала не так, почему я это сделала, и эти все мысли кружатся в моей голове. Я чувствую, что делаю шаги в правильном направлении.
Я сделала гигантский шаг на Уимблдоне, но мое путешествие только начинается. Это буквально начало, хорошо просто продолжить этот путь», — цитирует Уильямс «Р-Спорт».
36-летняя американская теннисистка является семикратной чемпионкой Уимблдона, всего в ее активе 23 победы на турнирах Большого шлема. 0