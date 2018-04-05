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    Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

    Дарья Касаткина WTA Ирина Бегу Юлия Гергес
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет 735 тысяч долларов.

    В третьем круге российская теннисистка за час и 5 минут обыграла Ирину-Камелию Бегу из Румынии — 6:2, 6:1.

    Касаткина, которая является действующей победительницей турнира, выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

    На счету Бегу 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.

    В следующем раунде россиянка встретится с немкой Юлией Гергес, которая победила Наоми Осаку — 7:6 (7:4), 6:3.

    Также в четвертьфинал вышла представительница Латвии Анастасия Севастова, обыгравшая австралийку Эшли Барти — 6:3, 6:4.

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