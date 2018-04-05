Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Россиянкавышла в четвертьфинал турнира категории Premier в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составляет 735 тысяч долларов.

В третьем круге российская теннисистка за час и 5 минут обыграла Ирину-Камелию Бегу из Румынии — 6:2, 6:1.

Касаткина, которая является действующей победительницей турнира, выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

На счету Бегу 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде россиянка встретится с немкой Юлией Гергес, которая победила Наоми Осаку — 7:6 (7:4), 6:3.

Также в четвертьфинал вышла представительница Латвии Анастасия Севастова, обыгравшая австралийку Эшли Барти — 6:3, 6:4.