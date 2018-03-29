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    Дель Потро обыграл Раонича и вышел на Изнера

    ATP Хуан Мартин дель Потро Милош Раонич Джон Изнер
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    Хуан Мартин Дель Потро
    На фото:Хуан Мартин Дель Потро
    6-й номер рейтинга ATP аргентинец Хуан Мартин Дель Потро завоевал путевку в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче 1/4 финала 5-й сеяный одержал волевую победу над канадцем Милошем Раоничем — 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты.

    Хуан Мартин записал на свой счет 6 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 3 возможных. Милош выполнил 18 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

    Счет личных встреч соперников стал 3-2 в пользу аргентинца.

    В 1/2 финала Дель Потро сыграет с американцем Джоном Изнером, который ранее остановил корейца Чон Хена (6:1, 6:4).

    Дель Потро повторно разберется с Раоничем в СШАХуан Мартин Дель Потро — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 29 марта.
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