Азаренко победила Радванску в Майами

Белорусская теннисисткавышла в четвертьфинал турнира в Майами.

В поединке четвертого раунда экс-первая ракетка мира победила польку Агнешку Радванску – 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-поинтов из 10. Радванска также не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 3 брейк-поинта.

В четвертьфинале турнира в Майами Азаренко встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Украинка Элина Свитолина победила австралийку Эшли Барти – 7:5, 6:4. Американка Винус Уильямс переиграла британку Йоханну Конту – 5:7, 6:1, 6:2. Латвийка Елена Остапенко оказалась сильнее чешки Петры Квитовой – 7:6 (7:4), 6:3.