ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Азаренко победила Радванску в Майами

    WTA Виктория Азаренко Агнешка Радванска Элина Свитолина Винус Уильямс Йоханна Конта Елена Остапенко Петра Квитова
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Виктория Азаренко
    На фото:Виктория Азаренко
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Майами.

    В поединке четвертого раунда экс-первая ракетка мира победила польку Агнешку Радванску – 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. Азаренко ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-поинтов из 10. Радванска также не сделала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 3 брейк-поинта.

    В четвертьфинале турнира в Майами Азаренко встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

    Украинка Элина Свитолина победила австралийку Эшли Барти – 7:5, 6:4. Американка Винус Уильямс переиграла британку Йоханну Конту – 5:7, 6:1, 6:2. Латвийка Елена Остапенко оказалась сильнее чешки Петры Квитовой – 7:6 (7:4), 6:3.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 26/03
    • Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами
  • 25/03
    • Павлюченкова проиграла Кербер в Майами
  • 24/03
    • Вихлянцева уступила Винус Уильямс в Майами
  • 22/03
    • Серена Уильямс проиграла Осаке в Майами
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилДарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Мария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Улучшит ли Черчесов игру в обороне?
  • Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
  • 1,70
    •
  • Команды «дадут по газам»
  • Германия – Бразилия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 марта
  • 1,80
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 08:06
    • Хачанов не сумел пробиться в четвертый круг турнира в Майами
  • 26/03
    • Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами
  • 26/03
    • Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парах
  • 26/03
    • Южный проиграл Изнеру в третьем круге «Мастерса» в Майами
  • Феррер навяжет Звереву борьбу в Майами
  • Александр Зверев — Давид Феррер. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта
    • 1,8126/03/2018 в 19:00
  • Шварцман не справится с подачей Раонича
  • Диего Шварцман — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта
    • 1,6826/03/2018 в 04:00
  • 25/03
    • Федерер пропустит весь грунтовый сезон
  • 25/03
    • Коккинакис – самый низкорейтинговый победитель первой ракетки мира за 15 лет
  • 25/03
    • Надаль вновь станет первой ракеткой мира
  • 25/03
    • Павлюченкова проиграла Кербер в Майами
  • 25/03
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, Федерер вылетел
  • 24/03
    • Феррер уверенно обыграл Донского в Майами
  • 24/03
    • Медведев проиграл Звереву в Майами
  • 24/03
    • Серена Уильямс оштрафована на 1000 долларов за неявку на пресс-конференцию
  • 24/03
    • Вихлянцева уступила Винус Уильямс в Майами
  • 24/03
    • Южный вышел в третий раунд «Мастерса» в Майами, Рублев завершил борьбу
  • 24/03
    • Касаткина и Веснина покинули турнир в Майами
  • 23/03
    • Матч Медведева и Циципаса едва не закончился стычкой
  • 23/03
    • Медведев — во втором круге «Мастерса» в Майами
  • 23/03
    • Кузнецова завершила борьбу в Майами
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова