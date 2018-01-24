Надаль вернется на корт через три недели

Лидер рейтинга ATP испанецпрошел обследование в одной из клиник Мельбурна.

МРТ выявила у первой ракетки мира повреждение внутренней мышцы правого бедра, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Накануне 31-летний испанец снялся с Australian Open, прекратив борьбу в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Надаль вернется в Испанию, где начнет лечение. На восстановление у него должно уйти три недели.

Отмечается, что Надаль продолжит играть по составленному заранее расписанию и планирует выступить в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами. Турнир в Акапулько стартует 26 февраля.