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    Надаль вернется на корт через три недели

    Australian Open ATP Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Лидер рейтинга ATP испанец Рафаэль Надаль прошел обследование в одной из клиник Мельбурна.

    МРТ выявила у первой ракетки мира повреждение внутренней мышцы правого бедра, сообщает журналист Бен Ротенберг.

    Накануне 31-летний испанец снялся с Australian Open, прекратив борьбу в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Надаль вернется в Испанию, где начнет лечение. На восстановление у него должно уйти три недели.

    Отмечается, что Надаль продолжит играть по составленному заранее расписанию и планирует выступить в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами. Турнир в Акапулько стартует 26 февраля.

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