Шарапова проиграла Синяковой на турнире в Шэньчжэне

В полуфинальном поединке россиянка проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:3, 3:6.
Теннисистки провели на корте почти два часа. Шарапова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-поинтов. На счету Синяковой 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
Халеп победила Бегу в румынском дерби в Шэньчжэне
В финале Синякова сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.
Katerina Siniakova sets @ShenzhenOpenWTA Final against @Simona_Halep!— WTA (@WTA) 5 января 2018 г.
Sees off Sharapova 6-2, 3-6, 6-3! pic.twitter.com/FGKFz9BVt1