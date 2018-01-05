Шарапова проиграла Синяковой на турнире в Шэньчжэне

Российская теннисисткане смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне, призовой фонд которого превышает 620 тысяч долларов.

В полуфинальном поединке россиянка проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

Теннисистки провели на корте почти два часа. Шарапова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-поинтов. На счету Синяковой 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

Халеп победила Бегу в румынском дерби в Шэньчжэне

В финале Синякова сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп.