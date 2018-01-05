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    Шарапова проиграла Синяковой на турнире в Шэньчжэне

    WTA Мария Шарапова
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    Катержина Синякова
    На фото:Катержина Синякова
    Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться в финал турнира в Шэньчжэне, призовой фонд которого превышает 620 тысяч долларов.

    В полуфинальном поединке россиянка проиграла чешке Катержине Синяковой со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

    Теннисистки провели на корте почти два часа. Шарапова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-поинтов. На счету Синяковой 10 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

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