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    Войнов: Недонастроя на Германию не было

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    Хоккеисты сборной России
    На фото:Хоккеисты сборной России
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    Российский хоккеист Вячеслав Войнов заявил, что недонастроя на финальный матч Олимпийских игр в Пхенчхане против Германии (4:3 ОТ) у команды не было.

    «Недонастроя не было, на такие игры не нужен никакой настрой, все понимали, чего стоит эта игра. Нам попался очень хороший, дисциплинированный, сильный соперник. Немцы показали достойную игру, нам было с ними тяжело играть.

    Фотогалерея победы сборной России

    Тяжело передать словами, что ощущаю, чтобы осознать то, что мы сделали, надо какое-то время. Старались контролировать себя, играть все 60 минут.

    Отсутствие игроков НХЛ? Медаль такая же, что с НХЛ, что без НХЛ. Турнир был другой, но эмоции те же», — приводит слова хоккеиста «Р-Спорт».

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