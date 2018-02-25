Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •

    Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

    Сборная России Хоккей Медали России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Сборная России по хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира победила команду Германии со счетом 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

    Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!

    В составе россиян шайбы забросили Вячеслав Войнов, Никита Гусев, который оформил дубль и Кирилл Капризов. У немцев отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

    Фотогалерея победы сборной России

    Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.

    Олимпийские игры. Финал
    Россия — Германия — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
    Голы: Войнов — 2 (Гусев, Капризов), 19:59 — 1:0. Шютц — 1 (Мацек, Хагер), 29:32 — 1:1. Гусев — 3 (Капризов, Дацюк), 53:21 — 2:1. Кахун — 2 (Мауэр, Элиц), 53:31 — 2:2. Й. Мюллер — 1 (Элиц, Хердлер), 56:44 — 2:3. Гусев — 4 (мен., Капризов, Зуб), 59:04 — 3:3. Капризов — 5 (бол., Гусев, Войнов), 69:40 — 4:3.Вратари: Кошечкин (58:37 — 59:04) — Аус ден Биркен.Штраф: 4 — 6.Броски: 30 (12+9+7+2) — 25 (6+8+10+1).
    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Читайте по теме
  • Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!
  • Сборная России по хоккею вымучила победу над командой Германии
    •
  • С приветом из Сочи. Анонс олимпийских событий 24 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в субботу, 24 февраля
    •
  • 25/02
    • Норвегия победила в медальном зачете на ОИ в Пхенчхане
  • 25/02
    • Гусев стал лучшим бомбардиром Игр-2018
  • 25/02
    • Россия в Пхенчхане установила личный антирекорд в медальном зачете зимних Игр
  • 24/02
    • Большунов — второй в масс-старте на 50 км на Олимпиаде, Ларьков — третий
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Золото Загитовой, серебро МедведевойЗолото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катанииАлина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программыБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Обидно, что без золота. Российские лыжники вновь на пьедестале
  • Обзор СМИ после двух медалей российских лыжников в марафоне на ОИ-2018
    •
  • Без классического финала. Провал или нет?
  • СМИ о сенсационном сопернике сборной России
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Дуэль Моуринью и Конте, финал Венгера и Гвардиолы
  • Прогнозы и ставки на футбол 25 февраля
  • 7,87
    •
  • В «Театре» будет «низкое» представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английского первенства по футболу 25 февраля
  • 1,78
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 12:21
    • Ротенберг хочет сохранить весь тренерский штаб и идти за новой победой в Пекине
  • 12:07
    • Калинин травмировал плечо, празднуя шайбу Гусева
  • 11:49
    • Знарок подумает о продолжении работы на посту наставника сборной России
  • 11:43
    • Норвежка Бьорген стала самой титулованной спортсменкой зимних олимпийских игр
  • 11:38
    • Войнов: Недонастроя на Германию не было
  • 11:35
    • Россия в Пхенчхане установила личный антирекорд в медальном зачете зимних Игр
  • 11:22
    • Дацюк: Рано говорить, что я завершаю карьеру хоккеиста
  • 11:20
    • Ковальчук посвятил золотую медаль своему отцу
  • Золото сборной России в хоккее
  • Сборная России по хоккею в драматичном матче выиграла у Германии в финале мужского олимпийского хоккейного турнира 4:3 ОТ. Лучшие фото
    • 11:17
  • 11:08
    • Капризов: Счастлив, что Дацюк и Ковальчук выиграли золотые олимпийские медали
  • 11:05
    • Четыре хоккеиста сборной России вошли в символическую сборную ОИ-2018
  • 10:52
    • Норвегия победила в медальном зачете на ОИ в Пхенчхане
  • 10:48
    • Гусев стал лучшим бомбардиром Игр-2018
  • 10:45
    • Бьорген выиграла лыжный марафон и принесла Норвегии победу в медальном зачете ОИ
  • Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!
  • Сборная России по хоккею вымучила победу над командой Германии
    • 10:17
  • 09:20
    • Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей на зимних ОИ
  • 08:49
    • ОКР: Восстановление членства в МОК станет главным итогом ОИ-2018
  • 08:27
    • Сломавший ногу на ОИ сноубордист Олюнин выписан из больницы
  • 08:11
    • Олимпийский комитет России может быть восстановлен в правах через несколько дней
  • 07:31
    • Немецкие бобслеисты победили в соревнованиях четверок, Андрианов – 15-й
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •