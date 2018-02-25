Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Сборнаяпо хоккею в финальном матче олимпийского хоккейного турнира победила командусо счетом 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!

В составе россиян шайбы забросили Вячеслав Войнов, Никита Гусев, который оформил дубль и Кирилл Капризов. У немцев отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

Фотогалерея победы сборной России

Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.