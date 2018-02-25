Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!
В составе россиян шайбы забросили Вячеслав Войнов, Никита Гусев, который оформил дубль и Кирилл Капризов. У немцев отличились Феликс Шютц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.
Фотогалерея победы сборной России
Сборная России ранее никогда не побеждала на Олимпийских играх: в 1992 году золото завоевала объединенная команда, в активе сборной СССР семь побед на Олимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной Германии (ФРГ) на Играх были бронзовые награды.
Олимпийские игры. Финал
Россия — Германия — 4:3 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
Голы: Войнов — 2 (Гусев, Капризов), 19:59 — 1:0. Шютц — 1 (Мацек, Хагер), 29:32 — 1:1. Гусев — 3 (Капризов, Дацюк), 53:21 — 2:1. Кахун — 2 (Мауэр, Элиц), 53:31 — 2:2. Й. Мюллер — 1 (Элиц, Хердлер), 56:44 — 2:3. Гусев — 4 (мен., Капризов, Зуб), 59:04 — 3:3. Капризов — 5 (бол., Гусев, Войнов), 69:40 — 4:3.Вратари: Кошечкин (58:37 — 59:04) — Аус ден Биркен.Штраф: 4 — 6.Броски: 30 (12+9+7+2) — 25 (6+8+10+1).