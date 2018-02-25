Ковальчук посвятил золотую медаль своему отцу

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Нападающий сборной Россиипосле победы над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпийских игр заявил, что шел к победе на Играх с пяти лет.

Фотогалерея победы сборной России

«Сегодняшняя игра многое поставила на свои места. Сколько бы не говорили, что выиграть было просто и это второстепенный турнир. Это Олимпиада, нервы, ответственность.

Многие ребята вообще в первый раз были на Олимпиаде. Хорошо, что нашли момент сравнять счет. Гусев сегодня просто красавец, всяческие ему похвалы.

Когда было меньшинство, мы себя не хоронили, искали момент. Здорово, что тренера выбрали правильных ребят и выпустили их на лед. В итоге мы успели забить.

Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем.

Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».