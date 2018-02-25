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    Ковальчук посвятил золотую медаль своему отцу

    Хоккей Сборная России
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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
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    Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпийских игр заявил, что шел к победе на Играх с пяти лет.

    Фотогалерея победы сборной России

    «Сегодняшняя игра многое поставила на свои места. Сколько бы не говорили, что выиграть было просто и это второстепенный турнир. Это Олимпиада, нервы, ответственность.

    Многие ребята вообще в первый раз были на Олимпиаде. Хорошо, что нашли момент сравнять счет. Гусев сегодня просто красавец, всяческие ему похвалы.

    Когда было меньшинство, мы себя не хоронили, искали момент. Здорово, что тренера выбрали правильных ребят и выпустили их на лед. В итоге мы успели забить.

    Сборная России по хоккею победила Германию в финале ОИ-2018

    То, что я MVP турнира – это не так важно, это второстепенно. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем.

    Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», — приводит слова Ковальчука «Чемпионат».

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