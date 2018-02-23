Сборная России поднялась на 15 место медального зачета Олимпиады

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23 февраля сборная России выиграла первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Это позволило подняться с 21 на 15 строчку общекомандного медального зачета

В женском фигурном катании Алина Загитова и Евгения Медведева заняли 1 и 2 места на пьедестале. Их медали стали 13 и 14 в общей копилке. Первая золотая награда позволила России подняться на 6 позиций вверх.

Фотогалерея произвольной программы у женщин

Теперь у нашей команды 1 золотая, 5 серебряных и 8 бронзовых. Однако перспективы дальнейшего улучшения позиций туманны: осталось всего 2 неполных дня соревнований, а стартов, где россияне претендует на золото, почти нет.

Явное исключение — мужской хоккей: сборная России сыграет в финале против Германии (прогноз на матч). Но даже в случае победы максимум, что получится, подняться до 13 строчки.

Лидирует в медальном зачете Норвегия, которая уже повторила абсолютный рекорд США по общему числу наград на зимних Играх, — 37 (13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).

Следом идет Германия — 26 (13-7-6). Замыкает тройку Канада с 27 медалями (10-8-9).

Отметим, что по общему числу наград сборная России занимает седьмое место.