Россия – Германия. Прогноз и ставки на финал хоккейного турнира Олимпийских игр 25 февраля

Россия

Победа над Чехией в полуфинале (3:0) стала четвертой подряд для России и четвертой в пяти матчах на турнире. В общей сложности за пять матчей команда пропустила пять шайб и всего одну в последних трех поединках.

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Россия не меняет состав те же четыре матча, и вряд ли что-то изменится в финале, который станет финалом всей жизни для подопечных Олега Знарка. Это возможность впервые в истории современной России выиграть Олимпийские игры.

У России сильнейшая атака на Олимпийских играх, сильнейшая оборона, лучший вратарь. Сложно сказать, в чем Россия не сильнейшая. Разве что по игре в большинстве, но все равно в этом компонента она сильнее Германии.

Германия

В прошлом матче сборная Германии стала автором очередной сенсации, выбив сборную Канады (4:3), попутно одержав свою первую победу на турнире в основное время.

Онлайн матча Россия — Германия

Германия в любом случае возьмет, как минимум, серебро, а это уже лучший результат в истории немецкого хоккея на Олимпийских играх. Главный вопрос перед матчем с Россией, сыграет ли нападающий Давид Вольф, который получил тяжелый удар в голову в игре с Канадой, но это не ключевой исполнитель немецкой сборной.

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Главная сила Германии – три ровных, работоспособных звена. Подопечные Марко Штурма не дают пространства и возможностей сопернику, а сами стараются использовать его ошибки. Кроме того, Германия сильно играет на точке вбрасываний. Лидеры сборной – голкипер Дэнни аус ден Биркен, защитник Кристиан Эрхофф и нападающий Доминик Кахун.

Прогноз

1,89Время первого гола 1-9 мин.

Конечно, для Германии победа очень важна, но они уже герои. Для России же это матч жизни, который она не имеет права проиграть. Но важнее то, что уровень соперников отличается кардинально, так что Россия должна сначала проиграть самой себе, чтобы затем проиграть Германии. Советуем присмотреться к ставке, что первый гол будет забит с 1-й по 9-ю минуты матча с коэффициентом 1,89.

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