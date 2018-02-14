Всё только начинается. Анонс олимпийских событий 14 февраля

Сноуборд

Первый финал начнется ранним утром, в 04:15.Сноубордисты завершат борьбу в дисциплине хафпайп.

Бронзовый дуплет лыжников, историческая медаль керлингистов и первый допинговый скандал Все, чем запомнился четвертый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

Наш Никита Автанеев в решающую стадию не пробился — накануне в квалификации он был только 20-м. Тем временем, следим за противостоянием титулованных Шона Уайта, Аюму Хирано и Скотти Джейсом. Золото точно выиграет кто-то из них.

Горные лыжи

Во вторник горнолыжная программа, наконец-то, стартовала. Если погода не испортится, то в среду соревнования продолжатся. В программе — женский слалом. Вторая попытка стартует в 07:45.

Сборную России здесь представляет Екатерина Ткаченко. Многого не ждем, просто болеем.

Лыжное двоеборье

На Олимпиаде начинается еще один вид — лыжное двоеборье. В 9 утра трамплин, а в 11:45 гонка на 10 км.

Вячеслав Барков, от которого можно было ожидать хорошего результата, к старту допущен не был. Вместо него — Эрнест Яхин, но на международных турнирах он никаких успехов не добивался.

Коньки

В 13:00 в женских коньках — гонка на 1000 метров. В центер внимания здесь Ирен Вюст из Голландии, которая уже выиграла золото и серебро на этой Олимпиаде. Сегодня она может пополнить и без того рекордную коллекцию.

Увы, Ангелина Голикова едва ли сможет составить хоть какую-то конкуренцию лидерам.

Биатлон

Самые яркие моменты четвертого олимпийского дня

В биатлоне в среду только один старт. В 14:05 начнется женская индивидуальная гонка на 15 км. Про шансы сборной России в биатлоне писать теперь плохой тон, потому традиционное: если не за наших, то поболеем за сестру Антона Шипулина Анастасию Кузьмину, представляющую Словакию.

Санки

Закончится медальная программа вторым заездом в двухместных санях у мужчин. Здесь у сборной России сразу два экипажа.

Во-первых, это амбициозная двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. При благоприятном раскладе ребята вполне могут вмешаться в борьбу за медали.

А во-вторых, экипаж Андрея Богданова и Андрея Медведева. Для них это Олимпиада станет дебютной.

Фигурное катание

Фигурное катание возвращается. Отгремели непривычные командные соревнования, начинается классика. В 4 часа утра в короткой программе начнут выступления спортивные пары.

Олимпийская Россия и ее соперники Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Заявка сборной России включает в себя три пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт и Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Самые реальные шансы на медали у пары Тарасова/Морозов, но и остальных ребят сбрасывать со счетов не будем.

Хоккей

Изюминка дня — старт мужского хоккейного турнира. В группе B сборная России в 15:10 начнет матч против Словакии (прогноз на матч). Параллельно же будут играть наши соперники — США и Словения.

За ходом всех событий дня следите в нашем общем онлайне и красивых фотогалереях.