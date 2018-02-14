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    Всё только начинается. Анонс олимпийских событий 14 февраля

    Календарь финалов и анонс событий 14 февраля на Олимпиаде-2018 в Южной Корее

    Сборная России Биатлон Горные лыжи Коньки Лыжное двоеборье Санный спорт Фигурное катание Хоккей
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    На Олимпиаде стартует мужская хоккейная сборная
    На Олимпиаде стартует мужская хоккейная сборная
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    Пятый день Олимпиады в Пхенчхане определит обладателей шести комплектов наград. Расскажем подробнее о каждом из финалов.

    Сноуборд

    Первый финал начнется ранним утром, в 04:15.Сноубордисты завершат борьбу в дисциплине хафпайп.

    Бронзовый дуплет лыжников, историческая медаль керлингистов и первый допинговый скандал Все, чем запомнился четвертый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

    Наш Никита Автанеев в решающую стадию не пробился — накануне в квалификации он был только 20-м. Тем временем, следим за противостоянием титулованных Шона Уайта, Аюму Хирано и Скотти Джейсом. Золото точно выиграет кто-то из них.

    Горные лыжи

    Во вторник горнолыжная программа, наконец-то, стартовала. Если погода не испортится, то в среду соревнования продолжатся. В программе — женский слалом. Вторая попытка стартует в 07:45.

    Сборную России здесь представляет Екатерина Ткаченко. Многого не ждем, просто болеем.

    Лыжное двоеборье

    На Олимпиаде начинается еще один вид — лыжное двоеборье. В 9 утра трамплин, а в 11:45 гонка на 10 км.

    Вячеслав Барков, от которого можно было ожидать хорошего результата, к старту допущен не был. Вместо него — Эрнест Яхин, но на международных турнирах он никаких успехов не добивался.

    Коньки

    В 13:00 в женских конькахгонка на 1000 метров. В центер внимания здесь Ирен Вюст из Голландии, которая уже выиграла золото и серебро на этой Олимпиаде. Сегодня она может пополнить и без того рекордную коллекцию.

    Увы, Ангелина Голикова едва ли сможет составить хоть какую-то конкуренцию лидерам.

    Биатлон

    Самые яркие моменты четвертого олимпийского дня

    В биатлоне в среду только один старт. В 14:05 начнется женская индивидуальная гонка на 15 км. Про шансы сборной России в биатлоне писать теперь плохой тон, потому традиционное: если не за наших, то поболеем за сестру Антона Шипулина Анастасию Кузьмину, представляющую Словакию.

    Санки

    Закончится медальная программа вторым заездом в двухместных санях у мужчин. Здесь у сборной России сразу два экипажа.

    Во-первых, это амбициозная двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. При благоприятном раскладе ребята вполне могут вмешаться в борьбу за медали.

    А во-вторых, экипаж Андрея Богданова и Андрея Медведева. Для них это Олимпиада станет дебютной.

    Фигурное катание

    Фигурное катание возвращается. Отгремели непривычные командные соревнования, начинается классика. В 4 часа утра в короткой программе начнут выступления спортивные пары.

    Олимпийская Россия и ее соперники Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

    Заявка сборной России включает в себя три пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт и Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

    Самые реальные шансы на медали у пары Тарасова/Морозов, но и остальных ребят сбрасывать со счетов не будем.

    Хоккей

    Изюминка дня — старт мужского хоккейного турнира. В группе B сборная России в 15:10 начнет матч против Словакии (прогноз на матч). Параллельно же будут играть наши соперники — США и Словения.

    За ходом всех событий дня следите в нашем общем онлайне и красивых фотогалереях.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
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