Олимпийская Россия и ее соперники

Совсем скоро в Пхенчхане (Южная Корея) стартуют очередные Зимние Олимпийские игры. Одним из главных событий игр как всегда будет хоккейный турнир, матчи которого начнутся 14 февраля.

Составы групп

Группа «А»: Канада, Чехия, Швейцария, Южная Корея

Группа «В»: Россия, США, Словакия, Словения

Группа «С»: Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия

Структура турнира

Групповой раунд продлится с 14 по 18 февраля. По его итогам 4 лучшие команды из трех групп напрямую выйдут в четвертьфинал турнира. Остальные 8 сборных сыграют в предварительном раунде. Таким образом, независимо от результатов в группе, все сборные получат шанс добраться до финала и все выйдут в плей-офф.

Матчи предварительного раунда будут сыграны 20 февраля, а уже 21-го состоятся поединки четвертьфиналов. Полуфиналы будут сыграны 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24-го, а финал состоится 25-го февраля.

Главным ударом по уровню Олимпийского турнира стал запрет НХЛ на участие игроков Лиги в Олимпийских играх. НХЛ так и не пришла к согласию с МОК и ИИХФ, так что, как минимум, одни игры в Южной Корее пройдут без участия сильнейших хоккеистов планеты. При этом также нет гарантий, что НХЛовцы сыграют на следующих играх в Китае в 2022 году.

Но нет худа без добра. Без игроков из НХЛ почти все фавориты Олимпийских игр сформировали свои составы из хоккеистов, представляющих нашу КХЛ. Так что впервые в истории Олимпийских игр КХЛ будет представлена на играх десятками хоккеистов.

Россия

Наша команда почти всеми специалистами считается главным фаворитом предстоящих Олимпийских игр. Хотя мужскую хоккейную сборную также не обошел запрет от МОК. Участвовать в турнире запретили пятерым хоккеистам — Антону Белову, Сергею Плотникову, Валерию Ничушкину, Михаилу Науменкову и Алексею Береглазову.

С другой стороны, состав сборной России от этого запрета пострадал не очень сильно. Благо, скамейка запасных у главного тренера команды Олега Знарка внушительная, а из числа отстраненных хоккеистов лишь один-два игрока готовились под основу.

Пожалуй, самая сильная сторона в игре сборной России — это линия нападения. Связку Илья Ковальчук — Павел Дацюк вовсе можно назвать НХЛовской по своему уровню, а против тройки Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов вряд ли можно будет подобрать аналог по уровню в других командах. Два выше названных звена должны будут делать результат. Задача третьего звена Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов — это скорость и изматывание соперника, а четвертое звено команды Олега Знарка уже традиционно направлено на силовое давление: Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин.

Главная интрига в выше названном списке — кто займет место третьего форварда в связке Дацюк — Ковальчук. В игре с белорусами это был Сергей Мозякин, а в игре со «Спартаком» Михаил Григоренко. Есть подозрение, что предпочтение будет отдаваться в основном именно Григоренко, учитывая более узкоспециализированную роль Мозякина. Задача ветерана «Магнитки» видится достаточно простой — игра в большинстве. И связано это не только с его высочайшим мастерством, но и с тем, что у сборной России нет ярко выраженного атакующего защитника. Так что Мозякин, скорее всего, будет выполнять роль четвертого форварда на синей линии.

По вратарям все достаточно просто — первый номер абсолютно безраздельно доверен Василию Кошечкину, тогда как Илья Сорокин может сыграть в матчах с более слабыми соперниками, чтобы дать отдохнуть ветерану команды. Игорь Шестеркин в этой компании запасной вариант на случай травм.

Главная и уже традиционная проблема России — это оборона. Конечно, на фоне большинства сборных турнира это утверждение звучит смешно, учитывая какие исполнители выступят за Россию. Тем не менее, определенный дисбаланс на фоне атаки присутствует. Как мы уже говорили, у Олега Знарка в наличии просто нет остро атакующего защитника. В большинстве ждем бросков от Вячеслава Войнова и контроля шайбы от Богдана Киселевича, которого можно назвать одним из сильнейших ту-вэй защитников турнира. Связка ЦСКА Алексей Марченко — Никита Нестеров направлена больше на оборону, а Владислав Гавриков, Артем Зуб и Андрей Зубарев — это, по большому счету, чистые домоседы.

В принципе, ничего плохого в этом нет. Но все же тренерский штаб сборной России будет иметь меньше возможности для тактических вариаций в игре команды.

Впрочем, главный соперник России на Олимпийских играх — это сама Россия. Только от игры нашей сборной будет зависеть ее результат. Соперники у команды Олега Знарка хоть и очень серьезные, но вполне по силам.

Главные соперники и претенденты на медали: Канада, США, Швеция

Конечно, главными конкурентами России уже традиционно будут сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. При этом в группе нашей сборной предстоит сыграть, наверное, с самым слабым соперником из выше названной тройки — сборной США.

Без игроков НХЛ США и Канада были вынуждены формировать Олимпийские ростеры из хоккеистов, выступающих в Европе, но если у Канады список претендентов был более широк, то США столкнулись с большими трудностям.

В итоге США пришлось брать в команду игроков даже из второй по силе Лиги Германии (защитник Джеймс Вишневски), а также из студенческой лиги NCAA. Собственно, даже главным тренером команды был назначен 53-летний специалист Тони Гранато, который в НХЛ работал лишь ассистентом, а последние два сезона провел на посту главного тренера Университета Висконсина.

Таким образом, в финальном ростере сборной США оказались четыре хоккеиста из студенческой лиги — защитник Уилльям Борген, нападающие Райан Донато, Джордан Гринвэй и Трой Терри. Правда, Терри по своему уровню наверняка должен дебютировать в следующем сезоне в НХЛ. Нашлось место в ростере и для ветеранов. Главная звезда — 39-летний Брайан Джионта который в этом сезоне сыграл всего один официальный матч за фарм-клуб «Баффало» в АХЛ – «Рочестер». Также можно выделить экс-форварда НХЛ Криса Бурка, нападающего швейцарского «Берна» Марка Аркобелло, форварда швейцарского «Давоса» Брока Литтла, и представителя КХЛ Брайана О'Нэйлла («Йокерит»). В обороне одним из ключевых исполнителей должен стать Джонатан Блум из «Сочи», а первым вратарем команды считается Райан Запольски из «Йокерита». В общем, как видите, состав далеко не самый впечатляющий.

Канада попала в группу «А» и формировала свой ростер на основе хоккеистов из КХЛ. Основным вратарем будет Бэн Скривенс из «Салавата Юлаева», но все знают, что стабильность — не самая сильная сторона Скривенса. Крис Ли («Металлург») и Максим Норо («Берн») — главные разыгрывающие команды в большинстве, при этом Норо можно назвать скорее полузащитником. Насколько хорош он чужой зоне, настолько непредсказуем в собственной, и часто ошибается. Линия атаки ровная — все четыре тройки могут показывать равноценный хоккей, но настоящих звезд нет и много ветеранов. Линден Вэй был хорош в «Барысе», но не был хорош сам «Барыс», Эндрю Эббетт один из лидеров швейцарского «Берна», но ему уже 35 лет. Войтек Вольски и Жильберт Брюле неплохо проявили себя в «Кунь Луне», но это явно не игроки уровня лидеров атаки России. Так что главному тренеру команды Вилли Дежардену придется непросто.

Интересный состав везет на турнир Швеция, и он также сформирован на основе исполнителей из КХЛ. Йонас Энрот из минского «Динамо» призван стать первым номером команды, в защите главной звездой можно назвать Патрика Херсли (СКА), интересно понаблюдать за будущим первым номером драфта НХЛ Расмусом Далином («Фрелунда»). В атаке уже традиоционно отметим ветерана Джоэля Лундквиста из «Фрелунды», а также несколько топ-форвардов из КХЛ — Линус Умарк, Деннис Эверберг и Александр Бергстрем. Кроме того, стоит обратить внимание на двух исполнителей из швейцарского «Цюриха» — экс-игрока Оттавы Виктора Сталберга и Фредрика Петтерссона.

Откровенно говоря, именно Швеция выглядит наиболее серьезным соперником России на турнире и не удивимся, если подопечные Рикарда Грёнборга в итоге будут претендовать на золотые медали.

Темные лошадки – Финляндия, Чехия, Швейцария

Финляндия везет в Пхенчхан более приземленный и трудовой состав без звезд. Хотя звездным форвардом в будущем может стать 18-летний нападающий Йокерита Эели Толванен, покоряющий в этом сезоне КХЛ в составе «Йокерита». Можно выделить голкипера СКА Микко Коскинена, а также дуэт форвардов «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнена и Йоонаса Кемппайнена. Но в целом команда Лаури Марьямяки — главная из темных лошадок турнира. Конечно, финны могут выстрелить и зацепиться даже за медали, а могут покинуть турнир уже в четвертьфинале.

Непросто предсказать судьбу сборной Чехии, которая давно не добивалась высоких результатов на международной арене, а на двух последних Олимпийских играх стабильно вылетала в четвертьфинале. Команда у Йозефа Яндача рабочая, с неплохими исполнителями в каждой линии, но не более того. Павел Францоуз и Доминик Фурх поспорят за звание первого номера сборной, на Войтеха Мозика из «Витязя» рассчитывают в большинстве. Ветераны Мартин Эрат и Роман Червенка могут похвастаться звездным прошлым, но в последние годы доигрывают на старом багаже. Этого хватает в Европе, но не факт, что хватит на ОИ. Действительно интересное будущее может ждать Доминика Кубалика из швейцарской «Амбри-Пиотты» — техничный вингер с хорошим чувством гола.

Сборная Швейцарии в последние несколько лет заметно выросла в уровне и уже не раз доказывала свою состоятельность на различных турнирах. Но если ранее при Шоне Симпсоне команда показывала сугубо оборонительный хоккей, то Патрик Фишер пытается привить швейцарцам более активный атакующий стиль. Учитывая, что уровень сборной еще далеко не топ, сохранить при этом высокие результаты проблематично. Выделить в команде нужно ветерана-вратаря Йонаса Хиллера, а также еще одного игрока с опытом игры в НХЛ — защитника Рафаэля Диаза. Впрочем, ростер швейцарцев достаточно ровный, и они могут принести немало проблем лидерам. Стоит опасаться защитника Эрика Блума, нападающих Винсента Праплана, Дениса Холленштайна и Гатена Хааса.

Андердоги – Словакия, Словения, Норвегия, Германия, Южная Корея

В эту категорию достаточно неожиданно попала сборная Словакии, которая переживает игровой и политический кризис. Во-первых, по словакам сильно ударила смена поколений, а во-вторых — конфликт внутри словацкого хоккея, из-за которого в сборную не попали игроки братиславского «Слована» из КХЛ. Более того, оказались вне состава и другие лидеры вроде братьев Гудачеков. Единственный представитель из КХЛ — защитник Михал Чайковский («Автомобилист»). В общем, генеральный менеджер Мирослав Шатан затеял революционную перестройку и пока неизвестно чем она закончится. Но то, что главный тренер Крэйг Рэмзи столкнется с непростым вызовом на ОИ — это факт. В команде стоит обратить внимание на ветеранов — голкипера Яна Лацо, защитника Доминика Граняка, нападающих Томаша Суровы и Ладислава Надя.

В группе «В» вместе со Словакией сыграет Словения. Еще одна сборная, у которой подходит смена поколений. В почти неизменном составе команда выступает многие годы, а многим лидерам перевалило за 30 лет. Лидеры словенцев — четверка форвардов из КХЛ — Жига Йеглич, Роберт Саболич, Рок Тичар и Ян Урбаш. Но у словенцев слабая оборона и вратарская линия. Впрочем, если получит шанс, может выстрелить 24-летний голкипер австрийского «Ред Булл Зальцбург» Лука Грачнар.

Также смена поколений скоро захлестнет Норвегию, которая пока еще выезжает на старом багаже. Братья Кен-Андре и Матис Олимбы, Патрик Торесен и Мартин Роймарк по-прежнему незаменимы в атаке, где также могут помочь Матс Россели Олсен из шведской «Фрелунды» и Александр Райхенберг из чешской «Спарты». Хорошо знаком болельщикам КХЛ вратарь Ларс Хауген, ранее выступавший за минское «Динамо».

Главная задача Норвегии — обойти в группе «С» Германию, потому что бороться с финнами и шведами им будет не под силу. Германия также не впечатляет составом, но можно выделить экс-игроков НХЛ — защитника Кристиана Эрхоффа и нападающего Марсела Гоча. Весьма перспективный нападающий Доминик Кахун («Ред Булл Мюнхен»), к которому в этом сезоне проявляли интерес клубы КХЛ.

Наконец, главной загадкой для большинства болельщиков будет сборная Южная Кореи, которую многие напрасно считают лишней сборной на турнире. На самом деле корейцы вполне могут удивить и вряд ли будут слабее той же Словении. У команды сильный тренер Джим Пак, который успешно играл в НХЛ и тренировал в АХЛ. За последние несколько лет корейцы натурализовали ряд североамериканцев, среди которых стоит выделить экс-игрока КХЛ вратаря Мэтта Далтона и бывшего проспекта «Эдмонтона» защитника Алекса Планта. Да и в целом корейцы стараются играть в быстрый, динамичный хоккей. Весной 2017 года Корея впервые в своей истории пробилась в топ-дивизион чемпионата мира, и дебютирует среди сильнейших команд планеты в мае этого года в Дании.