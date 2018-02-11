Погоня за Канадой. Анонс событий 11 февраля на Олимпиаде-2018

Сноуборд

Игровой день начнется, когда в Москве будет еще ночь: в 04:00 за медали начнут сражаться сноубордисты в дисциплине слоупстайл.

Лучшие фото первого дня Олимпиады

Увы, Владислав Хадарин накануне не сумел пробиться в решающую стадию соревнований, потому сборная России здесь просто зритель.

А после мужского финала начнется квалификация у женщин. Здесь Россию представит Софья Федорова. В текущем сезоне она стабильно входит в десятку сильнейших, потому есть все шансы на выход в финал.

Фигурное катание

У фигуристов продолжаются командные соревнования. Еще не медали, но ставки все выше.

В 4 часа утра по Москве на лед выйдут танцоры. За сборную России выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Следом, в 05:45 эстафету подхватит двукратная чемпионка Евгения Медведева в соревнованиях женщин-одиночниц.

И в 07:40 — произвольная программа спортивных пар. Здесь от нашей страны на лед выйдут Наталья Забияко и Александр Энберт.

На данный момент сборная России идет в командном зачете фигуристов на 2 месте, уступая 4 очка канадцам. Сократить отставание попробует Евгения Медведева, а вот Бобровой/Соловьеву сделать это будет сложно, т.к. их соперники — чемпионы мира Тесса Вирчу/Скотт Мойр. И они из Канады.

Горные лыжи

В 05:00 первые медали разыграют горнолыжники: мужской скоростной спуск. Россиян в стартовом протоколе нет.

Лыжные гонки

Андрей Ларьков, Денис Спицов, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко выйдут на старт в мужском скиатлоне на 30 км. Старт — в 09:15.

По известным причинам, в лыжах сборная России недосчиталась своих лидеров: Сергея Устюгова, Максима Вылегжанина и Александра Легкова. Но это не значит, что шансов побороться за медали нет.

Коньки

В 10:00 — старт у конькобежцев на дистанции 5000 метров. Здесь тоже не будет россиян, т.к. все из них, что попали на Олимпиаду, были дисквалифицированы МОК. Тем не менее, интрига в гонке есть: голландец Свен Крамер готовится побить очередной рекорд по числу побед в данном виде программы.

Помешать ему планирует соотечественник Тед-Ян Блумен, который, правда, защищает сейчас цвета канадского флага.

Биатлон

Немецкой ракете любой ветер нипочём Реакция прессы на первую биатлонную гонку на Олимпиаде в Пхенчхане

Мужской спринт на 10 км начнется в 14:15. Мартен Фуркад и Йоханнес Бё точно вне конкуренции. Должно произойти что-то из ряда вон, чтобы чемпионом стал кто-то не из этой парочки.

А вот дальше все не так явно. Потому шансы на медали появляются и у наших Антона Бабикова и Матвея Елисеева.

Санный спорт

В 14:50 Роман Репилов продолжит борьбу за золото на одноместных санях. Россиянин допустил небольшие ошибки в квалификации, что не позволило ему возглавить группу, но отставание от лидеров — Феликса Лоха и Давида Гляйшера (немец и австриец) — отыгрываемое. Будем болеть!

Фристайл

Первая медаль России, рекорд Бьорген и голландское доминирование Итоги первого соревновательного дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане

Завершит медальную программу дня финал в могуле у женщин (16:15). Все три россиянки еще должны будут отобраться через второй заезд, но неудачное выступление в первом говорит о том, что шансов на высокие места не так много.

Не пропустите

Женская сборная России по хоккею проведет свой самый статусный матч — конечно, против Канады. Старт в 15:10. Наша пара керлингистов Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова сыграет последний матч в круговом турнире против Швейцарии. Но спортивного значения результат не имеет — россияне уже в полуфинале.

За развитием событий на всех аренах Олимпиады-2018 можно целый день следить в нашем онлайне.