Немецкой ракете любой ветер нипочём

Биатлонистки из Россиизавершили гонку вне топ-10, при этом Акимова не допустила промахов на рубежах.

Бег без комментариев

Автор «Советского Спорта» Олег Чикирис огорчен выступлением российских биатлонисток, которых подвела физическая форма.

«– Тяжело идет Акимова.

– Без комментариев...

Из переговоров российских тренеров по рации

Распечатав стартовый протокол в пресс-центре на биатлонном стадионе, я долго пытался найти в списке наших спортсменок. Потом понял, что по старой привычке ищу в колонке "страна" надпись RUS, а нужно — OAR. Татьяне Акимовой выпало стартовать 17-й, после Дарьи Домрачевой (15) и перед Кайсой Макарайнен (17), Лаурой Дальмайер (23), Анастасией Кузьминой (25) и Мари Дорен-Абер (28). Именно после финиша этих спортсменок, скорее всего, и должна была определиться победительница.

Так и произошло: золото выиграла Лаура Дальмайер. С результатом Акимовой все стало понятно уже после двух километров дистанции, на которых она проигрывала лидеру 10 секунд. Короткий диалог, вынесенный в начало заметки, произошел между Рикко Гроссом и Николаем Загурским чуть позже, но он отлично описывает ситуацию в любой момент гонки. Стреляла Татьяна отлично, но вот бег... Без комментариев. Россиянка, стрелявшая без ошибок, уступила, например, Анастасии Кузьминой, которая промахнулась дважды».

Лаура Дальмайер Биатлонистка сборной Германии Я провела идеальную гонку. Стрельба была ключом к успеху, — цитирует Reuters Дальмайер. — Спортсмену непросто, когда от него ждут медали. Болельщики считают, что достаточно провести нормальную гонку для победы. Это давит, но нужно сосредоточиться на гонке. Если все будет идеально, можно выиграть медаль. Но все не так просто, как кажется. Почему я так хорошо стреляю? Секрет. Стрельба всегда одинаковая. Будь то тренировки, турниры или Олимпиада, нужно делать всегда одно и то же. Сегодняшний день для меня идеален, я олимпийская чемпионка. Я мечтала об этом с детства. Не знаю, что буду делать завтра или в следующем году.

Кайшева — не Золушка

Автор «Чемпионата» Александр Говоров огорчен, что лидеру нового поколения российских биатлонисток не удалось проявить себя в спринте, но не теряет надежды на чудо.

«Сборную России в этой гонке представляли всего две биатлонистки – Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Большинство спортсменов нашей биатлонной сборной не были приглашены на Игры, но даже с учётом полного боекомплекта в женской части шансы на медаль были, пожалуй, только у Екатерины Юрловой-Перхт.

Так что мы могли просто расслабиться и получить удовольствие от самого популярного зимнего вида спорта в России. Ну и надеяться на чудеса, куда без этого.

Ульяна Кайшева долгое время была главной надеждой российского биатлона из нового поколения. Да, наверное, до сих пор ей остаётся. Как же мы хотели, чтобы Ульяна сотворила историю Золушки и по-настоящему зажгла на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

К сожалению, и здесь мы не увидели чудесного преображения. Кайшева промазала по разу на каждом из рубежей, а на дистанции была чуть быстрее Акимовой. Естественно, этого было мало для того, чтобы показать высокий результат.

Кайшева попала в преследование, а это означает, что россиянка попробует вработаться на новой для себя трассе и в смешанной эстафете мы сможем за что-то побороться. Кроме надежды, у нас ничего не осталось, но будем поддерживать наших ребят и девчат до конца».

Марте Ольсбю Норвежская биатлонистка Конечно, я очень счастлива. Это была моя лучшая гонка. Я был так счастлива, когда пересекла финишную черту, я очень довольна серебром. Было ветрено, и было много подъемов и спусков. Но у меня есть моя первая медаль, поэтому, конечно, мне нравится Пхенчхан.

Дальмайер ветер не помеха

Автор блога «Записки биатлонной болельщицы» Виктория Дмитриева констатирует, что погодные условия оказали серьезное влияние на результат, но не помешали победить Лауре Дальмайер.

Золото немки Дальмайер в биатлонном спринте «Гонка с первых же секунд пошла как-то не так. Шквалистый ветер буквально сносил девушек с трассы, мороз заставил одеться теплее обычного, а корейские операторы показывали всё что угодно, но не стартующих лидеров мирового биатлона (чуть больше всех повезло Дарье Домрачевой и Анастасии Кузьминой) и самое смешное — наших Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву (если бы не стартовые протоколы, можно было подумать, что никого из сборной команды России нет). Это было предсказуемо, но как-то, если честно, некрасиво!

Из-за переменчивой погоды на огневом рубеже мазали почти все и автоматически лишали себя полноценной борьбы за медали. Победительница последних двух олимпиад из Словакии Анастасия Кузьмина (13) не сумела защитить титул. Всё — досадные промахи, которые не позволили бороться за пьедестал. Дарья Домрачева (9) никак не может найти свою лучшую форму и стрельбу. Опять не повезло Кайсе Мякяряйнен (25), не слышно и не видно было француженок, Доротея Вирер (18) — за пределами первой десятки с двумя промахами, а её соотечественница Лиза Витоцци (6) с одним. Всех, будто бы уносил от подиума безжалостный корейский ветер, освобождая лыжню, для новой Олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер.

Немецкой ракете всё было этим субботним вечером ни по чём. И промахов не допустила, и ход хороший показала. Да, она это заслужила».

Вероника Виткова Биатлонистка сборной Чехии Я счастлива, потому что это моя первая большая медаль. У меня уже есть медаль Сочи, но в эстафете. Теперь у меня есть личная медаль. Я счастлива, моя мечта исполнилась. Но нужно стрелать лучше, чтобы догнать Лауру в следующей гонке.

Дорогу тёмным лошадкам

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Антон Бабошин отмечает, что погода, испортившая выступление лидеров, подарила шанс тем, кто не очень надеялся на медали.

«Именно неудачная работа на огневых рубежах всех фаворитов, за исключением Дальмайер, позволила побороться за места на пьедестале представительницам второго эшелона. Украшением той части гонки, что пришлась на время до финиша Дальмайер, стала борьба между норвежкой Мартой Ольсбю и Вероникой Витковой из Чехии, которые ушли со старта друг за другом. После второй стрельбы Виткова опережала соперницу на одну "десятку", прошла с ней круг почти в одни ноги, а на финише уступила меньше двух секунд.

Как оказалось впоследствии, это было сражение не просто за строку в протоколе, а за серебро. Могли оказаться на пьедестале француженка Мари Дорен-Абер, немка Ванесса Хинц, итальянка Лиза Виттоцци, но превзойти результаты Олсбю и Витковой им оказалось не по силам. Между прочим, у всех спортсменок, занявших места со второго по восьмое, оказалось по одному промаху, так что в данном случае все решил ход на лыжне. Интересно, что в эту семерку попали как шведка Ханна Эберг, стартовавшая второй, так и ушедшая в гонку последней из 87 участниц Ирен Кадуриш из Швейцарии».

Ульяна Кайшева Россияская биатлонистка Я много промахивалась и можно было быть намного выше. Физически это не лучшая моя форма, но все не так плохо. Я ожидала, что будет какой-то страх, но почему-то его нет. От сильного ветра слезились глаза и трибун я почти не видела. Зрителей здесь было даже меньше, чем на Кубках мира. Спасибо Насте Кузьминой, которая здесь очень нас поддерживает, во всем подсказывает и помогает. Из задач на Олимпиаду, я хочу не ошибаться на стрельбе и попасть в «десятку». Это было бы шикарно.

В Пхенчхане не хватает праздника

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Марьянчик не слишком довольна атмосферой на олимпийском биатлонном турнире.

«Вообще, состояние спортсменок после финиша напрямую зависит даже не от их результата, а от степени утепления. Вот экс-россиянка Анна Фролина, сейчас выступающая за Корею, к местному климату привычна и спокойно отвечает на вопросы журналистов. А вот у Анастасии Кузьминой зуб на зуб не попадает. Буквально трясущаяся от холода двукратная олимпийская чемпионка бегом скрывается в теплой раздевалке.

Нашей Кайшевой тоже не сладко. Не самая толстая куртка, очевидно, не спасает от пронизывающего холода. Но Ульяна мужественно отвечает на вопросы, и только в конце говорит:

– Извините, я просто больше не могу.

Как на таком морозе выдержали многочасовое стояние болельщики – вообще непонятно. Впрочем, даже по сравнению с рядовыми этапами Кубка мира, их здесь совсем немного. Есть и корейцы, но в основном – туристы из европейских стран. В Пхенчхан добрались немцы, французы и даже белорусы, поддерживающие Дарью Домрачеву. Российские флаги, кстати, тоже на трибунах есть.

Но ощущения праздника все равно – не хватает. Корейцы старательно организовали биатлон как гонку, но забыли обо всех самых "вкусных" составляющих вида спорта в целом: круглосуточно гудящей "пивной палатке", жарящихся повсюду сосисках, музыке и танцах на площади...

В небиатлонной стране, по-другому и быть не могло. Тут все точно так же, как и с нашими спортсменами OAR: предсказуемо и логично». ​

Татьяна Акимова Российская биатлонистка Довольна, что справилась со стрельбой. Перед гонкой я сильно волновалась, для меня все новое, непривычное. Если бы здесь были Катя Юрлова и Антон Шипулин, была бы совершенно другая атмосфера. Нам их очень сильно не хватает. Мы виделись с Юрловой до отъезда в Пхенчхан, когда прилетали в Москву. Катя очень жизнерадостный человек. Конечно, она расстроилась, но удар держит крепко. На тренировках здесь у меня было хорошее самочувствие. Но видимо, повлияло волнение, и я немного не справилась с нервами

За наших биатлонистов болели все

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров радуется позитивной атмосфере на Олимпиаде в Пхенчхане, где публика поддерживала российских биатлонисток.

«Не надо ехать на Олимпиаду, говорили они. Ведь в Корее нас продолжат унижать. На спортсменов будут бросать косые взгляды, болельщиков обязательно спровоцируют, а всех нас начнут открыто ненавидеть – ведь, оказавшись в Пхенчхане, мы прогнулись перед миром и показали свою слабость.

Так вот первый полноценный соревновательный день Игр разочарует всех ультра- и псевдопатриотов. Война не получается, нелюбовь не складывается: Россию на Олимпиаде любят, ждут и уважают, а якобы нейтральных на биатлоне и лыжах поддерживает весь мир.

Вот, например, в гонках с раздельного старта очень важна вербальная помощь на дистанции. Атлета должны "вести", подгонять, подталкивать, потому что борется он, по сути, не с соперниками, а только со временем. Перед стартом спринта я подошёл к одному из членов российской делегации и задал простой вопрос.

— Кто будет кричать для девочек? Ведь почти никто из тренеров не аккредитован.

— Если честно, я поражён, — ответил он. – Столько сочувствующих вдруг оказалось: корейцы, белорусы, казахи, люди из других сборных – все сами подходили и предлагали своё участие.

Вот кто был самым громким на трибунах, поддерживая всех спортсменов без исключения? Наши болельщики.

Кто создавал атмосферу у стадиона? Россияне, белорусы и обнимающие их корейцы. Какие провокации: за всё время в Пхёнчхане парни не слышали о себе ничего, кроме интереса и признаний в дружбе.

И, наконец, нужно говорить, уважение к кому чиновники так хотели стереть, в том числе рекомендовав основному вещателю не показывать нейтральных спортсменов? Я ведь ни в коем случае не поверю, что русские в форме без флага были не нужны телевизионщикам.

Зато они интересовали болельщиков. Чехи кричали: "Россия, Россия", голосом помогали украинцы, и, наверное, все американцы, присутствующие на трибуне, вынуждены были сказать хоть слово о России».