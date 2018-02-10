Первая медаль России, рекорд Бьорген и голландское доминирование

Первая медаль Олимпиады

Первый комплект олимпийский медалей в Корее разыграли лыжницы, и результат получился, не совсем тот, которого ожидали эксперты и публика.

В скиатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км коньком) все предрекали победу титулованной норвежке Марит Бьорген, для которой эта дисциплина является излюбленной, на что намекают два олимпийских золота и четыре победы на чемпионатах мира.

Но, норвежской звезде пришлось довольствоваться лишь второй строчкой пьедестала, в то время как первой олимпийской чемпионкой Пхенчахана стала 30-летняя шведка Шарлотт Калла.

Победа Шарлотт Каллы в скиатлоне на 15 км Нельзя сказать, что ее победа стала совсем уж неожиданной — шведская лыжница выиграла золото на третьих Играх подряд. И все – в разных дисциплинах.

Россиянки выступали в скиатлоне молодежным составом — в команде нет никого старше 23 лет. При этом, восьмое место Непряевой – хороший результат. В Сочи-2014 лучшая из россиянок Юлия Чекалева была лишь 15-й.

Остальные наши сегодня тоже выступили достойно – Седова – 12-я. Белорукова – 18-я, а Жамбалова – 21-я.

Шарлотте Калла Шведская лыжница Испытываю радость и облегчение. Соревноваться сегодня было здорово. Чувствовала себя настолько сильной, насколько и хотела. Старалась сохранить как можно больше сил, когда мы перешли на коньковый ход. Когда я подняла темп, не хотелось оборачиваться. Надо было просто продолжать. За четыре часа до старта я была на удивление спокойна, а потом начала очень сильно нервничать. Это было ужасно… Я даже не думала, что способна так сильно переживать

Первая медаль России

Не осталась без медали и команда Олимпийских Атлетов из России — шорт-трекист Семен Елистратов, выиграл бронзу на дистанции 1500 метров.

Бронза Елистратова и корейское золото в шорт-треке Четыре года назад Семен выступал в Сочи, где выиграл золото в эстафете, теперь у него есть и личная медаль.

В марте 2016 российский спортсмен был отстранен из-за обнаруженного в допинг-пробе мельдония. Из-за этого пропустил чемпионат мира, на котором был одним из главных фаворитов и не сумел защитить титул.

21 апреля 2016 года Елистратов был реабилитирован, а в 2017-м выиграл абсолютное первенство на чемпионате Европы.

В нынешнем сезоне россиянин не попадал даже в призеры на этапах Кубка мира, но в нужный момент сумел собраться и оставить позади среди прочих и трехкратного олимпийского чемпиона, канадца Шарля Амлена.

Когда нас награждали я стоял и еле сдерживал слезы. Для меня это выстраданная медаль. Очень много людей говорили: «Семен, ну какие тебе Олимпийские игры? Куда ты едешь»? А я поехал – и показал им всем. Не отступил там, где другие отступали и не сдался там, где другие сдавались. Я безумно рад и безумно горд. Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Хочу сказать им: «Не сдавайтесь! Боритесь до конца»! Семен Елистратов

Герой дня

Безусловной звездой дня стала норвежская лыжница Марит Бьорген, которая стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад, завоевав в Пхенчхане серебро в скиатлоне.

37-летняя спортсменка завоевывает награды на пятой Олимпиаде подряд. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая.

Бьорген обошла легендарную советскую лыжницу Раису Сметанину (4 золота, 5 серебряных медалей и 1 бронзовая) и итальянку Стефанию Бельмондо (2-3-5).

Кроме того, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира за карьеру как среди женщин, так и мужчин. Норвежская спортсменка — 18-кратная чемпионка мира, что также является абсолютным рекордом в истории этих соревнований

Марит Бьорген, Шарлотт Калла и Криста Пярмякоски Фото: Getty Images

Больше медалей, чем Марит Бьорген, на зимних Олимпиадах завоевывали только ее соотечественники-мужчины – лыжник(12 медалей) и биатлонист(13 медалей).

Впрочем, Бьорген еще может обогнать их, ведь она имеет возможность выступить в четырех гонках Пхенчхана-2018: командный спринт, гонка с раздельным стартом, эстафета и марафон.

Марит Бьорген Норвежская лыжница Сегодня я очень рада серебру. Довольна началом Игр и надеюсь, что форма будет становиться все лучше и лучше. Знала, что Калла потеряла время на одном участке, но она была слишком сильна.

Первое золото для Дальмайер

Немецкой ракете любой ветер нипочём Реакция прессы на первую биатлонную гонку на Олимпиаде в Пхенчхане Пока кто-то ставит рекорды по количеству медалей, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла первое в карьере олимпийское золото – в спринте.

При этом, на Олимпиаде в Сочи в спринтерской гонке она показала лишь 46-й результат. Что же, четыре года немка провела с пользой, а ее медаль позволила Германии возглавить общий зачет по итогам дня.

Нельзя сказать, что триумф не назревал — в копилке 24-летней биатлонистки выигранный Кубок мира и семь высших наград чемпионатов мира,причем пять из них — на ЧМ-2017 в Хохфильцене. Наконец в список наград добавилась и олимпийское золото.

Это самый большой успех, которого может достичь спортсмен. Спортсмену всегда трудно, когда люди ожидают, что он выиграет медаль. Это давит. Я хочу выступить идеально, но нужно сохранять концентрацию на протяжении всей гонки. Если все будет безупречно, вы можете выиграть медаль, но это не так просто, как кажется. Лаура Дальмайер

Неудачник дня

Золото немца Веллингера в прыжках с трамплина Польский летающий лыжник Камил Стох завоевал две золотые медали на ОЛИ-2014 в Сочи, а в январе этого года стал вторым прыгуном в истории, выигравшим все этапы «Турне четырех трамплинов», второй раз выиграв турнир.

Разумеется, первый номер мирового рейтинга был главным фаворитом соревнований в Пхенчхане, но с самого начала все пошло не так — свои коррективы в распределение медалей внес ветер.

В итоге, боровшийся за золото Стох, смазал финальный прыжок, а судьи, которые вычли из его результата штраф за попутный ветер, оставили поляка и вовсе без медали — он стал лишь четвертым.

Золото же досталось немцу Андреасу Веллингеру, который вышел в финал с пятым результатом, но продемонстрировал фантастический финальный прыжок на 113,5 м.

Оранжевый подиум

Голландский триумф на 3000 метрах у конькобежек Голландские конькобежки не оставили никому шансов в гонке на 3000 метров, заняв первые три места в финальном забеге и окрасив пьедестал в веселый апельсиновый цвет.

Это вряд ли стало для кого-то сюрпризом, удивляло лишь то, что золото досталось не одной из самых титулованных в этом виде спорта атлеток Ирен Вюст, выигравшей пять медалей на Играх в Сочи четыре года назад, а дебютантке Олимпиад Карлейн Ахтеректе.

Триумф голландской конькобежной сборной с трибун наблюдал экс-наставник «Челси» и сборной России Гус Хиддинк, который является большим поклонником конькового бега.

Чирлидинг дня

Из Северной Кореи на игры в Пхенчхан приехали не только спортсмены и представители спецслужб, надзирающие над ними, но еще и целая команда чирлидерш, бодро поддерживающих свою команду.

Северокорейские чирлидерши в Пхенчахне

Лучшие фото первого дня Олимпиады Они уже успели поразить публику на хоккейном турнире, не переставая бодро поддерживать песнями и танцами объединенную женскую команду Кореи, которая тем временем пропускала восемь безответных шайб от швейцарок. Впрочем, с такой поддержкой и проигрывать не так обидно.