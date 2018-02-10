Первая медаль России, рекорд Бьорген и голландское доминирование

Первая медаль Олимпиады
Первый комплект олимпийский медалей в Корее разыграли лыжницы, и результат получился, не совсем тот, которого ожидали эксперты и публика.
В скиатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км коньком) все предрекали победу титулованной норвежке Марит Бьорген, для которой эта дисциплина является излюбленной, на что намекают два олимпийских золота и четыре победы на чемпионатах мира.
Но, норвежской звезде пришлось довольствоваться лишь второй строчкой пьедестала, в то время как первой олимпийской чемпионкой Пхенчахана стала 30-летняя шведка Шарлотт Калла.
Победа Шарлотт Каллы в скиатлоне на 15 км Нельзя сказать, что ее победа стала совсем уж неожиданной — шведская лыжница выиграла золото на третьих Играх подряд. И все – в разных дисциплинах.
Россиянки выступали в скиатлоне молодежным составом — в команде нет никого старше 23 лет. При этом, восьмое место Непряевой – хороший результат. В Сочи-2014 лучшая из россиянок Юлия Чекалева была лишь 15-й.
Остальные наши сегодня тоже выступили достойно – Седова – 12-я. Белорукова – 18-я, а Жамбалова – 21-я.
Первая медаль России
Не осталась без медали и команда Олимпийских Атлетов из России — шорт-трекист Семен Елистратов, выиграл бронзу на дистанции 1500 метров.
Бронза Елистратова и корейское золото в шорт-треке Четыре года назад Семен выступал в Сочи, где выиграл золото в эстафете, теперь у него есть и личная медаль.
В марте 2016 российский спортсмен был отстранен из-за обнаруженного в допинг-пробе мельдония. Из-за этого пропустил чемпионат мира, на котором был одним из главных фаворитов и не сумел защитить титул.
21 апреля 2016 года Елистратов был реабилитирован, а в 2017-м выиграл абсолютное первенство на чемпионате Европы.
В нынешнем сезоне россиянин не попадал даже в призеры на этапах Кубка мира, но в нужный момент сумел собраться и оставить позади среди прочих и трехкратного олимпийского чемпиона, канадца Шарля Амлена.
Герой дня
Безусловной звездой дня стала норвежская лыжница Марит Бьорген, которая стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад, завоевав в Пхенчхане серебро в скиатлоне.
37-летняя спортсменка завоевывает награды на пятой Олимпиаде подряд. На ее счету шесть золотых медалей, пять серебряных и одна бронзовая.
Бьорген обошла легендарную советскую лыжницу Раису Сметанину (4 золота, 5 серебряных медалей и 1 бронзовая) и итальянку Стефанию Бельмондо (2-3-5).
Кроме того, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира за карьеру как среди женщин, так и мужчин. Норвежская спортсменка — 18-кратная чемпионка мира, что также является абсолютным рекордом в истории этих соревнований
Впрочем, Бьорген еще может обогнать их, ведь она имеет возможность выступить в четырех гонках Пхенчхана-2018: командный спринт, гонка с раздельным стартом, эстафета и марафон.
Первое золото для Дальмайер
Немецкой ракете любой ветер нипочём Реакция прессы на первую биатлонную гонку на Олимпиаде в Пхенчхане Пока кто-то ставит рекорды по количеству медалей, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла первое в карьере олимпийское золото – в спринте.
При этом, на Олимпиаде в Сочи в спринтерской гонке она показала лишь 46-й результат. Что же, четыре года немка провела с пользой, а ее медаль позволила Германии возглавить общий зачет по итогам дня.
Нельзя сказать, что триумф не назревал — в копилке 24-летней биатлонистки выигранный Кубок мира и семь высших наград чемпионатов мира,причем пять из них — на ЧМ-2017 в Хохфильцене. Наконец в список наград добавилась и олимпийское золото.
Неудачник дня
Золото немца Веллингера в прыжках с трамплина Польский летающий лыжник Камил Стох завоевал две золотые медали на ОЛИ-2014 в Сочи, а в январе этого года стал вторым прыгуном в истории, выигравшим все этапы «Турне четырех трамплинов», второй раз выиграв турнир.
Разумеется, первый номер мирового рейтинга был главным фаворитом соревнований в Пхенчхане, но с самого начала все пошло не так — свои коррективы в распределение медалей внес ветер.
Золото же досталось немцу Андреасу Веллингеру, который вышел в финал с пятым результатом, но продемонстрировал фантастический финальный прыжок на 113,5 м.
Оранжевый подиум
Голландский триумф на 3000 метрах у конькобежек Голландские конькобежки не оставили никому шансов в гонке на 3000 метров, заняв первые три места в финальном забеге и окрасив пьедестал в веселый апельсиновый цвет.
Это вряд ли стало для кого-то сюрпризом, удивляло лишь то, что золото досталось не одной из самых титулованных в этом виде спорта атлеток Ирен Вюст, выигравшей пять медалей на Играх в Сочи четыре года назад, а дебютантке Олимпиад Карлейн Ахтеректе.
Триумф голландской конькобежной сборной с трибун наблюдал экс-наставник «Челси» и сборной России Гус Хиддинк, который является большим поклонником конькового бега.
Чирлидинг дня
Из Северной Кореи на игры в Пхенчхан приехали не только спортсмены и представители спецслужб, надзирающие над ними, но еще и целая команда чирлидерш, бодро поддерживающих свою команду.