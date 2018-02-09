Фальшивый Трамп, провал Коляды и полуголый знаменосец

Церемония открытия

Главным событием дня, разумеется, стала церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

И комментаторы российских федеральных каналов и отечественная спортивная пресса не могли не сравнивать корейское шоу с представлением, устроенным четыре года назад Константином Эрнстом в Сочи — как правило сравнения были не в пользу азиатов.

Однако, это едва ли справедливо. Да, корейцы обошлись без излишней монументальной помпезности и отдающего нафталином сусального золота, которое мы видели на церемонии открытия ОИ-2014.

Восточный минимализм и сбалансированность церемонии в Пхенчхане смотрелся очень органично, в чем немало помогали высокие технологии, которыми славится Корея.

Корейцы не забыли свою историю — тут вам и открывший церемонию белый тигр, один из четырёх богов и хранителей мира, и традиционные национальные костюмы.

Но в отличие от шоу в Сочи, концентрировавшегося на достижениях прошлого и «особом пути» России, корейцы куда больше времени уделили взгляду в высокотехнологическое будущее, благо для жителей известной своими достижениями в области электроники Южной Кореи применение футуристических технологий не ограничивается церемонией открытия Олимпийских игр.

Публикация от PyeongChang2018 (@pyeongchang2018) Фев 9, 2018 в 5:39 PST

Да и свое единение с глобальным западным миром корейцы не забыли подчеркнуть — звезды покорившей весь мир корейской поп-культуры исполнили знаменитую песню Imagine Джона Леннона, на фоне гигантского голубя мира.

Нашлось место даже традиционному азиатскому дуракавалянию — публику в Пхенчхане вышли поприветствовать двойники президента США Дональда Трампа и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Впрочем, подобное мы наблюдали еще на Олимпиаде в Лондоне — чопорные британцы тоже понимали, что церемония открытия — это, в первую очередь, веселый праздник, и излишний пафос вовсе ни к чему.

На это же намекали и бесшабашные сноубордисты, залихватски съезжавшие с крутого склона, чтобы зажечь пять олимпийских колец.

Церемония открытия Олимпиады-2018 Так что, что бы ни ворчали квасные патриоты, церемония открытия зимней Олимпиады в Пхченчхане удалась на славу.

Парад команд, который по традиции открывала Греция, обошелся без каких-то сюрпризов. Сборная Олимпийских атлетов из России прошла под 52-м номером, флаг МОК несла корейская волонтерка.

Публика встретила отечественную команду безразлично — не было ни осуждения с трибун, ни бурных оваций. Их предстоит завоевывать на спортивных площадках.

Историческое событие

Нулевой день Олимпиады Последние новости перед стартом Игр-2018 в Пхенчхане Вне зависимости от итоговых результатов, Олимпиада в Корее уже вошла в историю, в очередной раз показав, что главная миссия спорта — объединять людей.

Игры в Пхенчхане стали реальным символом примирения двух враждующих стран — Южной Кореи и КНДР. Объединенная делегация двух стран сначала прошла вместе на церемонии открытия Игр-2018 под флагом с изображением полуострова, который несли сразу два знаменосца — по одному из каждой из стран.

А затем, во время церемонии зажжения олимпийского огня, финальный отрезок с факелом в руках также пришелся на долю сразу двух спортсменок.

Корейские хоккеистки несли факел вдвоем Фото: Getty Images

Хоккеистки из объединенной команды Южной Кореи и КНДР, преодолели немаленькую лестницу, как будто символизирующую, что для достижения взаимопонимания и мира приходится попотеть, а потом вручили заветное пламя легендарной в Корее фигуристке, которая и ставила точку в непростом путешествии Олимпийского огня из Греции в Корею.

Герой дня

Однозначным героем дня стал Пита Тауфатофуа, представитель Тонга — небольшого государства Океании.

Два года назад он принял участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио в состязаниях тхэквондистов, поразив всех на церемонии открытия, где он в национальном костюме, полуголый и обильно натертый кокосовым маслом, нес флаг своей страны.

Теперь тонгоанец, уже в качестве лыжника, стал вторым представителем своей страны, который примет участие и в зимней Олимпиаде.

Тауфатофуа не мог тренироваться на снегу, которого на Тонга нет, поэтому вынужден был использовать лыжероллеры, а средства для поездок на отборочные турниры добывал через систему краудфандинга (добровольных пожертвований от всех желающих).

Накануне церемонии открытия многие гадали — повторит ли Тауфатофуа свой торжественный проход, ведь зимний Пхенчхан — это вовсе не жаркий и летний Рио. Но отважный спортсмен не обманул ожиданий, заставив публику ахнуть. Остается надеяться, что он не заболеет ко времени соревнований.

Публикация от PyeongChang2018 (@pyeongchang2018) Фев 9, 2018 в 4:35 PST

Я бы все равно не замерз, я же из Тонга. Мы переплывали Тихий океан, так что это ничто. Полтора года назад я вздохнул с облегчением, когда прошел отбор на Игры. Не знаю, чего ожидать, когда закончатся Игры-2018. Но думаю, что впереди все только захватывающее. Каково было поменять тхэквондо на лыжи? Это самое тяжелое, что я когда-либо делал. Эти виды спорта совершенно разные. Но я их люблю. В будущем, возможно, я попробую еще один спорт. Я еще это не обдумал, но все возможно. Впереди еще два года. Пита Тауфатофуа

Неудачник дня

Старт российских фигуристов на ОИ-2018 Главная неудача дня постигла российских фигуристов, которые в первый же день игр серьезно ухудшили свои шансы на золотую медаль в командных соревнования, если не лишилась их совсем.

А все из-за провального проката Михаила Коляды, еще раз подтвердившего, что мужское одиночное катание — слабое место нашей команды.

Чемпион России в короткой программе показал худший прокат в сезоне – два падения, «бабочка» (несделанный элемент) и лишь 8-е итоговое место с 3 баллами в копилку команды.

У командного турнира довольно жесткие правила:

– всего участвуют 10 стран, которые должны выставить хотя бы одного спортсмена в каждом виде (танцы, пары, мужское и женское катание);

– после коротких программ борьбу за медали продолжают 5 лучших стран;

– за победу в короткой/произвольной программе стране начисляется 10 баллов, за 2-е место – 9, за 3-е – 8 и так далее.

– в команде разрешается сделать две замены по ходу турнира.

Скорее всего, в произвольной программе Федерация поставит Дмитрия Алиева, который на чемпионате Европы по сумме программ опередил Коляду, во многом благодаря характеру, которого Михаилу не хватает раз за разом.

Татьяна Тарасова Заслуженный тренер России Получилось, что Коляда откатал без трех элементов. На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, не катался. Он так всегда делает, он никогда не борется. У него большой прыжок, он очень легкий, и фигуристы, у которых есть такой шикарный прыжок, обычно не борются. Или идеально, или никак. Но здесь соревнования и говорить что-либо бесполезно.

Благодаря, которые выиграли в соревнованиях спортивных пар, Россия поднялась с 8-го места на 4-е, сократив отставание от лидирующей Канады до 4 баллов.

Пхёнчхан в ожидании Олимпиады Но отквитать это отставание будет непросто. А вот до идущей второй команды США рукой подать — всего очко отставания.

Русские шпионы с метлами

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий на старте Олимпийских игр в турнире смешанных пар потерпели разгромное поражение от канадцев, но затем выиграли три поединка подряд — у норвежцев, китайцев и финнов.

Российские керлингисты — опасные и загадочные Фото: Getty Images

Но запомнились они иностранным журналистам вовсе не этим. Эффектный российский дуэт вызвал у некоторых мастеров пера странные ассоциации.

Дэн Ветцел Журналист Yahoo! Sports Брызгалова похожа на героиню из фильма про Джеймса Бонда, а Крушельницкий — на героя из фильма «Форсаж». Русские просто троллят весь мир, отправляя на соревнования в кёрлинге спортсменов, которые выглядят как двойные агенты

В пятом туре российской команде будет противостоять пара из Южной Кореи. Встреча начнётся 10 февраля в 3:05 по московскому времени.