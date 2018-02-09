Фальшивый Трамп, провал Коляды и полуголый знаменосец

Церемония открытия
Главным событием дня, разумеется, стала церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.
И комментаторы российских федеральных каналов и отечественная спортивная пресса не могли не сравнивать корейское шоу с представлением, устроенным четыре года назад Константином Эрнстом в Сочи — как правило сравнения были не в пользу азиатов.
Однако, это едва ли справедливо. Да, корейцы обошлись без излишней монументальной помпезности и отдающего нафталином сусального золота, которое мы видели на церемонии открытия ОИ-2014.
Восточный минимализм и сбалансированность церемонии в Пхенчхане смотрелся очень органично, в чем немало помогали высокие технологии, которыми славится Корея.
Но в отличие от шоу в Сочи, концентрировавшегося на достижениях прошлого и «особом пути» России, корейцы куда больше времени уделили взгляду в высокотехнологическое будущее, благо для жителей известной своими достижениями в области электроники Южной Кореи применение футуристических технологий не ограничивается церемонией открытия Олимпийских игр.
Да и свое единение с глобальным западным миром корейцы не забыли подчеркнуть — звезды покорившей весь мир корейской поп-культуры исполнили знаменитую песню Imagine Джона Леннона, на фоне гигантского голубя мира.
Нашлось место даже традиционному азиатскому дуракавалянию — публику в Пхенчхане вышли поприветствовать двойники президента США Дональда Трампа и северокорейский лидер Ким Чен Ын.
На это же намекали и бесшабашные сноубордисты, залихватски съезжавшие с крутого склона, чтобы зажечь пять олимпийских колец.
Церемония открытия Олимпиады-2018 Так что, что бы ни ворчали квасные патриоты, церемония открытия зимней Олимпиады в Пхченчхане удалась на славу.
Парад команд, который по традиции открывала Греция, обошелся без каких-то сюрпризов. Сборная Олимпийских атлетов из России прошла под 52-м номером, флаг МОК несла корейская волонтерка.
Публика встретила отечественную команду безразлично — не было ни осуждения с трибун, ни бурных оваций. Их предстоит завоевывать на спортивных площадках.
Историческое событие
Нулевой день Олимпиады Последние новости перед стартом Игр-2018 в Пхенчхане Вне зависимости от итоговых результатов, Олимпиада в Корее уже вошла в историю, в очередной раз показав, что главная миссия спорта — объединять людей.
Игры в Пхенчхане стали реальным символом примирения двух враждующих стран — Южной Кореи и КНДР. Объединенная делегация двух стран сначала прошла вместе на церемонии открытия Игр-2018 под флагом с изображением полуострова, который несли сразу два знаменосца — по одному из каждой из стран.
А затем, во время церемонии зажжения олимпийского огня, финальный отрезок с факелом в руках также пришелся на долю сразу двух спортсменок.
Герой дня
Однозначным героем дня стал Пита Тауфатофуа, представитель Тонга — небольшого государства Океании.
Два года назад он принял участие в летней Олимпиаде-2016 в Рио в состязаниях тхэквондистов, поразив всех на церемонии открытия, где он в национальном костюме, полуголый и обильно натертый кокосовым маслом, нес флаг своей страны.
Теперь тонгоанец, уже в качестве лыжника, стал вторым представителем своей страны, который примет участие и в зимней Олимпиаде.
Тауфатофуа не мог тренироваться на снегу, которого на Тонга нет, поэтому вынужден был использовать лыжероллеры, а средства для поездок на отборочные турниры добывал через систему краудфандинга (добровольных пожертвований от всех желающих).
Накануне церемонии открытия многие гадали — повторит ли Тауфатофуа свой торжественный проход, ведь зимний Пхенчхан — это вовсе не жаркий и летний Рио. Но отважный спортсмен не обманул ожиданий, заставив публику ахнуть. Остается надеяться, что он не заболеет ко времени соревнований.
Неудачник дня
Старт российских фигуристов на ОИ-2018 Главная неудача дня постигла российских фигуристов, которые в первый же день игр серьезно ухудшили свои шансы на золотую медаль в командных соревнования, если не лишилась их совсем.
А все из-за провального проката Михаила Коляды, еще раз подтвердившего, что мужское одиночное катание — слабое место нашей команды.
Чемпион России в короткой программе показал худший прокат в сезоне – два падения, «бабочка» (несделанный элемент) и лишь 8-е итоговое место с 3 баллами в копилку команды.
– всего участвуют 10 стран, которые должны выставить хотя бы одного спортсмена в каждом виде (танцы, пары, мужское и женское катание);
– после коротких программ борьбу за медали продолжают 5 лучших стран;
– за победу в короткой/произвольной программе стране начисляется 10 баллов, за 2-е место – 9, за 3-е – 8 и так далее.
– в команде разрешается сделать две замены по ходу турнира.
Скорее всего, в произвольной программе Федерация поставит Дмитрия Алиева, который на чемпионате Европы по сумме программ опередил Коляду, во многом благодаря характеру, которого Михаилу не хватает раз за разом.
Пхёнчхан в ожидании Олимпиады Но отквитать это отставание будет непросто. А вот до идущей второй команды США рукой подать — всего очко отставания.
Русские шпионы с метлами
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий на старте Олимпийских игр в турнире смешанных пар потерпели разгромное поражение от канадцев, но затем выиграли три поединка подряд — у норвежцев, китайцев и финнов.