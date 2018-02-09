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Сегодня в 15:28
Церемония открытия Олимпиады-2018
В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018. Онлайн церемонии
доступен по ссылке
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Фото
Getty Images
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Старт российских фигуристов на ОИ-2018
Российские фигуристы Тарасова, Морозов и Коляда выступили в стартовой части командных соревнований Олимпиады
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Пхёнчхан в ожидании Олимпиады
Корейский город завершает последние приготовления к официальному старту Зимней Олимпиады 2018 года соревнования
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Олимпийские объекты Пхёнчхана
Спортивные сооружения, построенные в корейских городах Каннын, Пхёнчхан и Пукпхён-мён, готовы принять участников зимней Олимпиады-2018
04/02/2018 в 06:53
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