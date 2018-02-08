Нулевой день Олимпиады

На низком старте
В делегации олимпийских атлетов из России – 168 человек. Практически все из них уже прибыли в Пхёнчхан, за исключением тех спортсменов, которые в соответствии со своими графиками находятся в других местах и тренируются.
По отзывам спортсменов, у некоторых из которых за плечами не одни Игры, соревнования организованы на очень высоком уровне — это касается и условий проживания атлетов, и спортивных арен, на которых они будут бороться за медали.
Без небольших эксцессов, впрочем, не обходится — в четверг Олимпийскую деревню слегка накрыло дымом — загорелось одно из высотных зданий, которое строится в Канныне. По сообщениям местных властей, никто не пострадал.
Looks like an apartment fire near Gangneung Media Village. pic.twitter.com/yqjVrfGm0k— Dan Barnes (@sportsdanbarnes) 8 февраля 2018 г.
Есть и проблемы с организацией — особенно это касается трансферов на спортивные объекты. Так, российские керлингисты опоздали на разминку перед началом матчей на Олимпийских играх-2018 — не говорящий по английски водитель автобуса вместо заявленных 13 минут катал россиян и финнов по объектам почти час.
На олимпийских объектах в Пхенчхане задействовано 85 роботов, которые, возможно, будут справляться лучше людей. Роботы-гиды будут информировать о расписании соревнований и туристической информации, в главном пресс-центре роботы раздают напитки, также функционируют роботы-уборщики.
Олимпийские объекты Пхёнчхана Также есть роботы, которые развлекают зрителей, например, демонстрируют мастерство настенной росписи. В общей сложности на Играх будут представлены 11 разновидностей роботов-ассистентов.
Церемония открытия состоится 9 февраля, стартовав в 14:00 по Москве. В ней примут участие около 80 человек из нашей делегации — представители практически от всех видов спорта за исключением тех, кто стартует на следующий день или уже стартовал (керлингисты, женская хоккейная сборная).
Без флага и гимна
На церемонии открытия российские атлеты, которые получили допуск до соревнований, пройдут под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Под ним же они будут выступать на соревнованиях в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
В экипировке отечественных атлетов запрещены любые символы национальной идентификации, за небольшим исключением — уже в Корее выяснилось, что российские спортсмены во время Игр-2018 могут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией соревнований в Пхенчхане. Заплатить за это удовольствие придется всего ничего — 18 000 вон (около 950 рублей).
К российским спортсменам, несмотря на громкий допинговый скандал, в Корее относятся, в основном, без предубеждения и негатива. Хорошо знакомые друг с другом атлеты фотографируются вместе, желают удачи.
Форма российских спортсменов, с оригинальной символикой ОАР вызывает большой интерес — некоторые зарубежные спортсмены даже предлагают россиянам обменяться формой после игр.
Без небольших инцидентов, впрочем, не обходится. Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что произошел один инцидент с представителем Канады.
Российский флаг все же может появиться на церемонии закрытия ОИ-2018. Станислав Поздняков сказал, что комитет делает все для этого.
Первые победы и поражения
Борьба за медали началась еще за сутки до церемонии открытия Игр. Олимпийские атлеты из России вступили в борьбу в керлинге в дабл-миксте и провели квалификацию в соревнованиях по прыжкам с трамплина.
В первый день дабл-микста российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого провела два матча – со сборными США и Норвегии.
Американцам атлеты из России, не без приключений, как уже было сказано выше, добиравшиеся на арену, разгромно проиграли со счетом 3:9, после чего их сразу же увели на допинг-контроль.
Тренер спортсменов Василий Гудин провел разбор ошибок и экс-чемпионы мира в игре со сборной Норвегии вырвали первую победу на этих Играх, победив со счетом 4:3.
В это время летающие лыжники провели квалификацию перед финалом на нормальном трамплине (К-98). Россию представляли Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Евгений Климов.
В Корею — без медальных планов Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане? Все отечественные атлеты попали в топ-50, квалифицировавшись в финал. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 10 февраля.
Также на прыжковом трамплине в этот день был установлен абсолютный рекорд. 45-летний японец Нориаки Касаи принял участие в квалификации, стартовав на своей уже восьмой по счету Олимпиаде.
45-year-old Japanese ski jumper Noriaki Kasai has the most appearances in the #WinterOlympics. Watch the men's individual normal hill qualifier now ➡️ https://t.co/WpzTMww9Ja pic.twitter.com/5hERlyBEGV— NBC Olympics (@NBCOlympics) 8 февраля 2018 г.
На нет и суда нет
Российские спортсмены с допинговой историей до последнего надеялись на то, что сумеют принять участие в Играх в Корее. Но выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане не стала рассматривать апелляции шести россиян на решение МОК не приглашать их на Игры-2018, заявив, что эти дела не относятся к юрисдикции CAS.
Олимпийская Россия и ее соперники Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане В результате конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев потеряли даже теоретический шанс на участие в нынешней Олимпиаде. Также отказано в апелляции группе тренеров сборной России во главе с подданным Голландии Константином Полтавцом.
Решение по иску еще 47 россиян, оправданных CAS? но не приглшаенных МОК на Игры-2018, которое ожидается завтра в пять утра по московскому времени, скорее всего также будет отрицательным.
Корейская эпидемия
Одной из серьезных проблем на Олимпиаде-2018 стала вспышка норовирусной инфекции в Корее, начавшаяся перед стартом Игр — видимо, сказалось скопление народа и плотное расселение в гостиницах.
В России это заболевание называли «кишечным гриппом», просто его лабораторно диагностировать стали не так давно. Заболевание опасно для детей, пожилых и людей с имунодифицитом. Сопровождается поносом и рвотой приблизительно в течение суток.
Специфической профилактики не существует, вакцины нет, кроме мытья рук и личной гигиены заболевание никак не предупредить. Вирус весьма летуч и может передаваться через воду и по воздуху. Контагиозность (заразность) вируса очень высока. Если кто-то заразится в олимпийской деревне, распространение болезни будет тяжело остановить.
Оргкомитет Олимпиады распространил список правил, который разработали корейские власти для борьбы с вирусом:
— мойте руки минимум 30 секунд с мылом под проточной водой;
— еда должна быть тщательно приготовлена;
— пейте кипяченую воду;
— мойте овощи и фрукты чистой водой, а перед употреблением снимайте кожуру;
— если у вас диарея, не готовьте еду;
— мойте посуду и столовые приборы, храните продукты раздельно.
Северокорейские скандалы
Делегация КНДР в Пхенчхане довольно малочисленна, но именно она отвечает за генерацию большей части скандалов на Играх-2018.
Попытка МОК и правительства Южной Кореи сделать из Олимпиады праздник примирения разделенного народа не встретила понимания у граждан страны-хозяйки, которые устроили целый ряд акций протеста против участия северян в соревнованиях.
Activists rip Kim Jong Un's photo in Olympic protest — https://t.co/1cwtV7CP6n: Anti-Pyongyang activists on Wednesday ripped photos of Nor... pic.twitter.com/Te65IxQleZ— www.meerut.com (@meerutdotcom) 24 января 2018 г.
В ходе акций южные корейцы жгли перед Олимпийским парком портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР. Горели и флаги полуострова, под которыми совместная делегация пройдет на церемонии открытия Олимпиады.
#WinterOlympics2018: #NorthKorea slammed anti-Pyongyang activists for rallying against its participation in the Pyeongchang Winter Olympics, dismissing a dockside protest as a spasm of psychopaths.https://t.co/fFfTFvFYpH#SouthKorea pic.twitter.com/pbZhQKVa79— DT Next (@dt_next) 7 февраля 2018 г.
Делегация КНДР, в свою очередь, пригрозила бойкотом Олимпиады. Это случилось после резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что в отношении КНДР будут применены новые жесткие санкции, призванные прекратить северокорейскую ядерную программу.
При этом он подчеркнул, что участие спортсменов КНДР в Играх – отвлекающий маневр этой страны в отношении соседей.
В МОК сообщили, что статус КНДР не меняется – делегация из этой страны останется в Пхенчхане и пройдет совместно с корейской делегацией на церемонии открытия Олимпиады-2018. При этом, Пенс среди прочих вип-гостей будет присутствовать на открытии Игр.
ВАДА держит руку на пульсе
Всемирное антидопинговое агендство (ВАДА )планирует ввести повышенные меры безопасности в антидопинговых лабораториях Пхенчхана во время Олимпиады-2018.
Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян Вход в лаборатории будет ограничен, а за каждым сотрудником будет следить специальная система, которая будет подавать сигнал тревоги, когда работник задержится в помещении более чем на пять минут.
Кроме того, все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения, сообщил председатель независимой программы наблюдателей ВАДА Бен Макдевитт.
Все меры вводятся с целью не повторить ситуации, которая сложилась в Сочи-2014. При этом отмечается, что даже это не сможет полностью исключить все варианты махинаций с допинг-пробами.
Норвежские астматики
Пока ВАДА усиленно наблюдает за лабораториями, Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане 6000 доз препаратов от астмы, включая сальбутамол.
Также в Южную Корею направлены 10 небулайзеров, использующихся для проведения ингаляций. Отдельные члены сборной взяли с собой собственные препараты.
Сборные Финляндии и Швеции привезли на Олимпийские игры по 10 ингаляторов с 600 дозами лекарства. У сборной Германии оказалось 30 ингаляторов.
Бывший олимпийский врач сборной Норвегии Тор-Ойстейн Эндсйо заверил, что указанные препараты не являются допингом, поскольку не способны повысить производительность организма.
Перед этим на шведском телевидении вышел документальный фильм, обвиняющий норвежцев в систематическом использовании допинга.
Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, ставший одним из создателей фильма заявил, что в Норвегии и Финляндии существует программа поддержки использования допинга на уровне национальных спортивных федераций.
Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что в данный момент обсуждается внесение сальбутамола в список запрещенных веществ.