Нулевой день Олимпиады

На низком старте

В делегации олимпийских атлетов из России – 168 человек. Практически все из них уже прибыли в Пхёнчхан, за исключением тех спортсменов, которые в соответствии со своими графиками находятся в других местах и тренируются.

По отзывам спортсменов, у некоторых из которых за плечами не одни Игры, соревнования организованы на очень высоком уровне — это касается и условий проживания атлетов, и спортивных арен, на которых они будут бороться за медали.

Без небольших эксцессов, впрочем, не обходится — в четверг Олимпийскую деревню слегка накрыло дымом — загорелось одно из высотных зданий, которое строится в Канныне. По сообщениям местных властей, никто не пострадал.

Looks like an apartment fire near Gangneung Media Village. pic.twitter.com/yqjVrfGm0k — Dan Barnes (@sportsdanbarnes) 8 февраля 2018 г.

Есть и проблемы с организацией — особенно это касается трансферов на спортивные объекты. Так, российские керлингисты опоздали на разминку перед началом матчей на Олимпийских играх-2018 — не говорящий по английски водитель автобуса вместо заявленных 13 минут катал россиян и финнов по объектам почти час.

На олимпийских объектах в Пхенчхане задействовано 85 роботов, которые, возможно, будут справляться лучше людей. Роботы-гиды будут информировать о расписании соревнований и туристической информации, в главном пресс-центре роботы раздают напитки, также функционируют роботы-уборщики.

Олимпийские объекты Пхёнчхана Также есть роботы, которые развлекают зрителей, например, демонстрируют мастерство настенной росписи. В общей сложности на Играх будут представлены 11 разновидностей роботов-ассистентов.

Церемония открытия состоится 9 февраля, стартовав в 14:00 по Москве. В ней примут участие около 80 человек из нашей делегации — представители практически от всех видов спорта за исключением тех, кто стартует на следующий день или уже стартовал (керлингисты, женская хоккейная сборная).

Без флага и гимна

На церемонии открытия российские атлеты, которые получили допуск до соревнований, пройдут под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Под ним же они будут выступать на соревнованиях в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

В экипировке отечественных атлетов запрещены любые символы национальной идентификации, за небольшим исключением — уже в Корее выяснилось, что российские спортсмены во время Игр-2018 могут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией соревнований в Пхенчхане. Заплатить за это удовольствие придется всего ничего — 18 000 вон (около 950 рублей).

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 8, 2018 в 4:58 PST

К российским спортсменам, несмотря на громкий допинговый скандал, в Корее относятся, в основном, без предубеждения и негатива. Хорошо знакомые друг с другом атлеты фотографируются вместе, желают удачи.

Форма российских спортсменов, с оригинальной символикой ОАР вызывает большой интерес — некоторые зарубежные спортсмены даже предлагают россиянам обменяться формой после игр.

Без небольших инцидентов, впрочем, не обходится. Руководитель российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, вице-президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что произошел один инцидент с представителем Канады.

У нас существовали опасения, что к нашим спортсменам и тренерам будут относиться с негативным предубеждением, но за все время произошел только один неприятный случай в этом смысле – со стороны представителей Канады. Один с канадцев негативно отозвался об одном из наших тренеров, который является большим специалистом. Но инцидент исчерпан. Глава канадской миссии принес извинения за поведение своего специалиста. Станислав Поздняков

Канадский олимпийский комитет во главе спринес свои извинения за инцидент, после чего сборной Канаде на Олимпийских играх-2018 выдали памятку, в которой описывается, как избегать конфликтных ситуаций.

Российский флаг все же может появиться на церемонии закрытия ОИ-2018. Станислав Поздняков сказал, что комитет делает все для этого.

Первые победы и поражения

Борьба за медали началась еще за сутки до церемонии открытия Игр. Олимпийские атлеты из России вступили в борьбу в керлинге в дабл-миксте и провели квалификацию в соревнованиях по прыжкам с трамплина.

В первый день дабл-микста российская команда в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого провела два матча – со сборными США и Норвегии.

Американцам атлеты из России, не без приключений, как уже было сказано выше, добиравшиеся на арену, разгромно проиграли со счетом 3:9, после чего их сразу же увели на допинг-контроль.

Тренер спортсменов Василий Гудин провел разбор ошибок и экс-чемпионы мира в игре со сборной Норвегии вырвали первую победу на этих Играх, победив со счетом 4:3.

В это время летающие лыжники провели квалификацию перед финалом на нормальном трамплине (К-98). Россию представляли Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Евгений Климов.

В Корею — без медальных планов Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане? Все отечественные атлеты попали в топ-50, квалифицировавшись в финал. Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу, 10 февраля.

Также на прыжковом трамплине в этот день был установлен абсолютный рекорд. 45-летний японец Нориаки Касаи принял участие в квалификации, стартовав на своей уже восьмой по счету Олимпиаде.

45-year-old Japanese ski jumper Noriaki Kasai has the most appearances in the #WinterOlympics. Watch the men's individual normal hill qualifier now ➡️ https://t.co/WpzTMww9Ja pic.twitter.com/5hERlyBEGV — NBC Olympics (@NBCOlympics) 8 февраля 2018 г.

На нет и суда нет

Российские спортсмены с допинговой историей до последнего надеялись на то, что сумеют принять участие в Играх в Корее. Но выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане не стала рассматривать апелляции шести россиян на решение МОК не приглашать их на Игры-2018, заявив, что эти дела не относятся к юрисдикции CAS.

Олимпийская Россия и ее соперники Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане В результате конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев потеряли даже теоретический шанс на участие в нынешней Олимпиаде. Также отказано в апелляции группе тренеров сборной России во главе с подданным Голландии Константином Полтавцом.

Решение по иску еще 47 россиян, оправданных CAS? но не приглшаенных МОК на Игры-2018, которое ожидается завтра в пять утра по московскому времени, скорее всего также будет отрицательным.

Корейская эпидемия

Одной из серьезных проблем на Олимпиаде-2018 стала вспышка норовирусной инфекции в Корее, начавшаяся перед стартом Игр — видимо, сказалось скопление народа и плотное расселение в гостиницах.

В России это заболевание называли «кишечным гриппом», просто его лабораторно диагностировать стали не так давно. Заболевание опасно для детей, пожилых и людей с имунодифицитом. Сопровождается поносом и рвотой приблизительно в течение суток.

Специфической профилактики не существует, вакцины нет, кроме мытья рук и личной гигиены заболевание никак не предупредить. Вирус весьма летуч и может передаваться через воду и по воздуху. Контагиозность (заразность) вируса очень высока. Если кто-то заразится в олимпийской деревне, распространение болезни будет тяжело остановить.

Оргкомитет Олимпиады распространил список правил, который разработали корейские власти для борьбы с вирусом:

— мойте руки минимум 30 секунд с мылом под проточной водой;

— еда должна быть тщательно приготовлена;

— пейте кипяченую воду;

— мойте овощи и фрукты чистой водой, а перед употреблением снимайте кожуру;

— если у вас диарея, не готовьте еду;

— мойте посуду и столовые приборы, храните продукты раздельно.

Ирина Аввакумова Российская летающая лыжница Условия хорошие. В Сочи, например, я не жила в деревне. А так вроде неплохо, места хватает – самое главное. Говорят, здесь вирус ходит, поэтому с едой мы аккуратны и стараемся не экспериментировать, поменьше экзотики. Воду только в бутылках. Врач нам дал всю информацию, что можно и нужно, а что категорически нельзя. Мы следим за этим. Мы из России, мы и гвозди можем переварить, поэтому не самое страшное. Главное – чтобы на старте ничего не случилось.

Северокорейские скандалы

Делегация КНДР в Пхенчхане довольно малочисленна, но именно она отвечает за генерацию большей части скандалов на Играх-2018.

Попытка МОК и правительства Южной Кореи сделать из Олимпиады праздник примирения разделенного народа не встретила понимания у граждан страны-хозяйки, которые устроили целый ряд акций протеста против участия северян в соревнованиях.

Activists rip Kim Jong Un's photo in Olympic protest — https://t.co/1cwtV7CP6n: Anti-Pyongyang activists on Wednesday ripped photos of Nor... pic.twitter.com/Te65IxQleZ — www.meerut.com (@meerutdotcom) 24 января 2018 г.

В ходе акций южные корейцы жгли перед Олимпийским парком портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР. Горели и флаги полуострова, под которыми совместная делегация пройдет на церемонии открытия Олимпиады.

Делегация КНДР, в свою очередь, пригрозила бойкотом Олимпиады. Это случилось после резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что в отношении КНДР будут применены новые жесткие санкции, призванные прекратить северокорейскую ядерную программу.

При этом он подчеркнул, что участие спортсменов КНДР в Играх – отвлекающий маневр этой страны в отношении соседей.

В МОК сообщили, что статус КНДР не меняется – делегация из этой страны останется в Пхенчхане и пройдет совместно с корейской делегацией на церемонии открытия Олимпиады-2018. При этом, Пенс среди прочих вип-гостей будет присутствовать на открытии Игр.

ВАДА держит руку на пульсе

Всемирное антидопинговое агендство (ВАДА )планирует ввести повышенные меры безопасности в антидопинговых лабораториях Пхенчхана во время Олимпиады-2018.

Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян Вход в лаборатории будет ограничен, а за каждым сотрудником будет следить специальная система, которая будет подавать сигнал тревоги, когда работник задержится в помещении более чем на пять минут.

Кроме того, все антидопинговые лаборатории, которые находятся в Корее на территории проведения Олимпийских игр-2018, были оборудованы системой видеонаблюдения, сообщил председатель независимой программы наблюдателей ВАДА Бен Макдевитт.

Все меры вводятся с целью не повторить ситуации, которая сложилась в Сочи-2014. При этом отмечается, что даже это не сможет полностью исключить все варианты махинаций с допинг-пробами.

Норвежские астматики

Пока ВАДА усиленно наблюдает за лабораториями, Национальный олимпийский комитет Норвегии отправил на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане 6000 доз препаратов от астмы, включая сальбутамол.

Также в Южную Корею направлены 10 небулайзеров, использующихся для проведения ингаляций. Отдельные члены сборной взяли с собой собственные препараты.

Сборные Финляндии и Швеции привезли на Олимпийские игры по 10 ингаляторов с 600 дозами лекарства. У сборной Германии оказалось 30 ингаляторов.

Бывший олимпийский врач сборной Норвегии Тор-Ойстейн Эндсйо заверил, что указанные препараты не являются допингом, поскольку не способны повысить производительность организма.

Перед этим на шведском телевидении вышел документальный фильм, обвиняющий норвежцев в систематическом использовании допинга.

Журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, ставший одним из создателей фильма заявил, что в Норвегии и Финляндии существует программа поддержки использования допинга на уровне национальных спортивных федераций.

Глава ВАДА Крейг Риди отметил, что в данный момент обсуждается внесение сальбутамола в список запрещенных веществ.

Мы как раз накануне говорили с президентом лыжной федерации. Его команда должна принять какое-то решение. Каждый год проводятся детальные консультации по поводу списка запрещенных субстанций. Конкретно по этой субстанции идет дискуссия прямо сейчас. Крейг Риди

Пока же никакие санкции за использование препарата норвежским лыжникам не грозят.