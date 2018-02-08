Японский спортсмен стал первым в истории участником восьми Олимпийских игр

Японский прыгун с трамплинастал первым в истории спортсменом, который принял участие в восьми подряд Олимпийских играх.

45-летний японец принял участие в квалификации Олимпиады-2018 в Пхенчхане и, таким образом, официально установил исторический рекорд.

Касаи впервые принял участие в Играх в 1992 году. На его счету серебряная медаль Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, а также «серебро» и «бронза» Олимпиады в Сочи.

Стоит отметить, что ранее Касаи делил лидерство по количеству участий в ОИ с российским саночником Альбертом Демченко, однако россиянин завершил карьеру после Олимпиады-2014.

В квалификации ОИ-2018 Касаи показал двадцатый результат (117.7 балла) и прошел в финал.

Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018