ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Японский спортсмен стал первым в истории участником восьми Олимпийских игр

    Прыжки с трамплина
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Нориаки Касаи
    На фото:Нориаки Касаи
    Японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи стал первым в истории спортсменом, который принял участие в восьми подряд Олимпийских играх.

    45-летний японец принял участие в квалификации Олимпиады-2018 в Пхенчхане и, таким образом, официально установил исторический рекорд.

    Касаи впервые принял участие в Играх в 1992 году. На его счету серебряная медаль Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, а также «серебро» и «бронза» Олимпиады в Сочи.

    Стоит отметить, что ранее Касаи делил лидерство по количеству участий в ОИ с российским саночником Альбертом Демченко, однако россиянин завершил карьеру после Олимпиады-2014.

    В квалификации ОИ-2018 Касаи показал двадцатый результат (117.7 балла) и прошел в финал.

    Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 08/02
    • CAS зарегистрировал две коллективные апелляции россиян к МОК
  • 08/02
    • Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018
  • 03/02
    • Швейцарский суд отклонил иски шести россиян на участие в Играх-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром Кличко
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Кто победит в битве лидеров Центрального дивизиона?
  • «Виннипег» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
  • 1,93
    •
  • «Айлендерс» попробуют взять реванш у «Детройта»
  • «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля
  • 2,02
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 16:51
    • Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018
  • 16:26
    • Крушельницкий и Брызгалова обыграли норвежцев на Олимпиаде-2018
  • 14:18
    • Пихлер: Несправедливо, что Шипулина не пустили на Олимпиаду
  • 13:55
    • Российские атлеты смогут носить шапки в цветах национального флага на ОИ-2018
  • 12:47
    • CAS не стал рассматривать апелляции шести российских атлетов на недопуск к ОИ
  • 11:35
    • Коляда и Тарасова/Морозов выступят в короткой программе командного турнира ОИ
  • 11:22
    • Решение CAS по апелляциям 47 россиян объявят в день открытия ОИ-2018
  • 09:40
    • В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие 80 россиян
  • 09:02
    • CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян в течение 24 часов
  • 08:17
    • CAS зарегистрировал две коллективные апелляции россиян к МОК
  • 08:05
    • Крушельницкий и Брызгалова с поражения стартовали на ОИ-2018
  • 07/02
    • Гросс: Результаты разбирательства CAS еще больше все запутали
  • 07/02
    • Ковальчук: Можем обыграть Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ
  • 07/02
    • Столбова и Климов пропустят Олимпийские игры даже в случае приглашения
  • 07/02
    • НОК Норвегии отправил на ОИ-2018 6000 доз препаратов от астмы
  • 07/02
    • Решение CAS по делам 32 российских атлетов ожидается 8 февраля
  • 07/02
    • На ОИ-2022 в Пекине не будет новых видов спорта
  • 07/02
    • Экс-судья CAS: МОК должен будет подчиниться решению суда
  • 07/02
    • Букин: Хочу, чтобы МОК назвал причины, по которым я был отстранен от ОИ
  • 06/02
    • Аввакумова: Иностранцы не проявляют негатива в адрес россиян на Олимпиаде
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •