В Корею — без медальных планов

Пожертвовали дублерами

В 2014 году на играх в Сочи под российским флагом выступали 225 спортсменов, что является национальным рекордом для зимних Олимпиад.

На Олимпиаду в Пхенчхане планировалось отправить в качестве «Олимпийских атлетов из России» 215 атлетов, но решения комиссии МОК по допуску российских спортсменов на Олимпиаду под руководством Валери Фурнейрон внесли свои коррективы.

Россию на играх в Корее будут представлять 168 спортсменов в 15 спортивных дисциплинах. Это самая малочисленная делегация России на зимних Олимпиадах за последние 12 лет.

Впрочем, винить в этом можно лишь российских чиновников, которые, имея квоту в 215 человек, не стали заполнять ее ждущими своего шанса дублерами «в знак солидарности с отстраненными спортсменами».

Медальные прогнозы могут строить только самые отчаянные оптимисты 169 российских спортсменов включены в заявку на ОИ В итоге свободная квота была разделена между командами других стран, а в российском бобслее и скелетоне вспыхнул нешуточный скандал по этому поводу.

Без плана, но с прогнозом

В результате, российские спортивные чиновники впервые за долгое время не стали готовить никаких медальных планов перед крупными стартами.

Министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции перед Новым годом, заявил, что планирование невозможно в том числе из-за того, что непонятно, в каком составе команда отправится на Олимпиаду.

Медальный план — это любимый вопрос всех журналистов. У нас конкурентоспособная команда. Будут выступать все спортсмены, которые способны завоевать медали, а также те, на кого мы рассчитываем в ближайшее время. Павел Колобков

Впрочем, за чиновников эту работу сделали журналисты и аналитики. Например, компания, занимающаяся аналитикой в сфере развлечений и спорта, которая опубликовала свою версию «виртуального подиума Пхенчхана»

Первая версия неофициального медального зачета Олимпиады-2018 была спрогнозирована еще в начале ноября, до отстранения Олимпийского комитета России, и отечественной команде уже тогда пророчили лишь 8-е место в общем зачете с 21 медалью.

Россиянам спрогнозировали 6 золотых медалей — по две в коньках и фигурном катании, и по одной в биатлоне и в лыжных гонках. А победителем с 40 медалями прогнозировалась Германия.

Примечательно, что перед Новым годом Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России, посвященный предстоящим Олимпийским играм в Пхенчхане.

25% опрошенных прогнозировали, что российские спортсмены выиграют общекомандный медальный зачет турнира в Корее, еще 35% полагали, что россияне займут второе или третье место.

К середине января команде «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) сулили лишь 19 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

Представители Gracenote спрогнозировали российским спортсменам три золотые медали в конькобежном спорте и одну в фигурном катании.

К февралю Россию и вовсе убрали из виртуальной турнирной таблицы, пообещав внести «Олимпийских атлетов из России» в финальный прогноз в день открытия Игр-2018.

Олимпийская Россия и ее соперники Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Впрочем, свой прогноз, учитывая окончательный список допущенных россиян, сделало Американское новостное агентство The Associated Press (AP), которое спрогнозировало девять медалей для атлетов из России.

По мнению агентства, золото для России выиграют лыжник Сергей Устюгов (спринт), лыжники в командном спринте, фигуристка Евгения Медведева и фристайлист Максим Буров.

Серебро возьмут фигуристка Алина Загитова и участвующий в ски-кроссе Сергей Ридзик.

Бронзу завоюют лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская команда по керлингу и сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.

Прогноз составлялся еще до того, как стало окончательно ясно, что Устюгов не попадет на Игры. Без российского лыжника он выглядит еще более скромным.

Потерянные медали

Понять причины такого катастрофического проседания медального прогноза несложно — в число отстраненных попало немало претендентов на медали самый высокой пробы.

Коньки

Конькобежцы потерпели самый тяжелый удар — приглашения не получили 14 российских конькобежцев, в том числе лидеры общего зачета Кубка мира нынешнего сезона Денис Юсков (лидер мирового сезона на дистанции 1500 м, обладатель мирового рекорда на дистанции 1000 м) и Екатерина Шихова (лидер мирового сезона на дистанции 1000 м), а также и многократный мировой чемпион Павел Кулижников.

Двукратный призер Олимпиады-2014, российская конькобежка Ольга Граф сама решила не ехать на Игры в Корею, заявив, что «спорт стал разменной монетой в грязных политических играх».

При этом, на долю отстраненных россиян прогнозировалось пять медалей, в том числе золото у Юскова и Кулижникова.

Лыжные гонки

Не менее мощный удар пришелся по лыжникам — российская заявка сократилась на восемь человек.

Серьезное поражение в глобальной борьбе с допингом Зарубежная реакция на решение CAS оправдать отстраненных МОК россиян Даже после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Наталью Матвееву — МОК не допустил их на Игры.

Главной потерей стало отстранение лидера — Сергея Устюгова, который считался одним из главных фаворитов предстоящей Олимпиады.

Также существенными стали потери Натальи Матвеевой и Никиты Крюкова. Российским лыжникам прогнозировали 4 медали.

Биатлон

Безжалостное перо МОК выкосило из списка российских биатлонистов всех претендентов на награды — лишился путевки на Игры главный российский фаворит Антон Шипулин, который занимает четвертое место в общем зачете Кубка мира, уступая лишь лидеру сезона Мартену Фуркаду из Франции и норвежским братьям Бе.

Не попала на игры и лучшая на данный момент из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Пехт.

Учитывая непопадание на игры еще и Алексея Волкова, Максима Цветкова, Александра Логинова и Ольги Подчуфаровой, россияне лишились надежд на медали в эстафетных гонках.

Хотя, учитывая выступления россиян в гонках Кубка мира, в реальности завоевания этих медалей можно усомниться.

Фигурное катание

Сразу после удачного для россиян чемпионата Европы, прошедшего в Москве, российские фигуристы озвучили неофициальный план на Олимпиаду — четыре медали, в том числе одна золотая.

Алексей Мишин Заслуженный тренер России Вкратце о наших шансах: женщины — надо два места взять, включая золото. Думаю, что золото и серебро будет. В парном катании у нас шансы от золотой до бронзовой. Мужчинам сложно будет бороться за медаль, хотя Коляда результаты близкие к этому уже показывал. Я расцениваю шансы на попадание наших мальчиков на пьедестал возможными, но золотая медаль мне представляется в тумане

Вполне реалистичный прогноз, учитывая, что в женском одиночном катании будут бороться за золото признанная фавориткаи очередная российская юная звезда — 15-летняя

Но медальный план назывался еще до того, как стало известно, что в Кореею по решению МОК не попадет завоевавшая серебро на ЧЕ-2018 пара Ксения Столбова – Федор Климов, и взявшие бронзу ЧЕ в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.

Впрочем, за женское одиночное катание по-прежнему можно быть спокойными.

Олимпийские объекты Пхёнчхана

Шорт-трек

Неприглашение на Игры в Пхенчхан стало шоком для трехкратного олимпийского чемпиона Сочи, шорт-трекиста Виктора Ана.

Хотя после сочинского триумфа он выигрывал медали чемпионата мира лишь на первенстве в Монреале, прошедшем в том же 2014 году, и не считался фаворитом предстоящих Игр в Пхёнчхане, но выступление на Родине должно было придать ему запредельную мотивацию.

Не попали на игры чемпион Сочи в шорт-трековой эстафете Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина (двукратная чемпионка Европы) и Евгения Романова (чемпионка России).

Надежда на успех

Впрочем, на предстоящей Олимпиаде Россия может рассчитывать на пару наград в дисциплинах, где раньше отечественным спортсменам отличиться не удавалось.

Хоккей

Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не делать перерыва на Олимпиаду и не отпускать игроков в Корею сильно ударило по зрелищности турнира.

В погоне за долгожданным золотом Все о подготовке ледовый дружины Олега Знарка к играм в Пхенчхане Но одновременно оно подарило российским хоккеистам надежду на награду, которой они жаждут очень давно: 16 лет прошло с тех пор, как сборная России выиграла медаль Олимпиады, 26 лет — с последнего золота.

Учитывая какой урон понесли все фавориты, лишившиеся звезд НХЛ, дружина Олега Знарка выглядит самой мощной командой турнира и если она вернется из Кореи без долгожданной золотой медали, на родине ее просто не поймут.

В состав российской команды не попали по решению МОК сразу пять хоккеистов, которые надеялись выиграть олимпийские медали: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Впрочем, для Олега Знарка это проблемой не стало, он просто пригласил еще больше игроков питерского СКА.

Горные лыжи и фристайл

Впервые за долгие годы у россиян есть какие-то надежды в горных лыжах. На игры в Корее едут Александр Хорошилов и Павел Трихичев, которые становились призерами этапов Кубка мира после Олимпиады в Сочи. На чемпионате мира — 2017 Хорошилов стал пятым, лишь немного не дотянув до бронзовой медали.

Во фристайле наша команда сильна в дисциплине «акробатика», где можно в принципе рассчитывать на награду — Максим Буров в январе стал победителем Кубка мира. Бронзовый призер Игр-2014 в могуле Александр Смышляев пропустил весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы, но сумел восстановиться и вернуться в спорт.

В Пхёнчхане будет разыграно 102 комплекта наград в 15 дисциплинах семи видов спорта. По сравнению с Играми в Сочи число разыгрываемых комплектов медалей увеличилось на четыре.