Медальные прогнозы могут строить только самые отчаянные оптимисты

Вопросы к критериям

«МОК опубликовал 17 критериев, по которым рассматривался вопрос с индивидуальными приглашениями российских спортсменов для участия в Олимпиаде. Все так ждали подробного и адекватного списка, а получили отписку, явно сделанную на коленке. Дело в том, что помимо России федерации других стран по зимним видам спорта потребовали объяснения причин недопуска Шипулина и компании на Игры 2018 года. Совсем проигнорировать это в МОК попросту не могли. Тем самым они оставили лазейку для россиян на слушаниях в арбитражном суде», — пишет Александр Говоров в своем материале на «Чемпионате».

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«Во-первых, многие из 17 критериев можно и нужно сократить как минимум на треть, так как они, по большому счету, друг друга дублируют. Но это ладно, это полбеды. Обратимся к последнему пункту в списке. Он гласит, что россиян отстранили от участия в Играх, так как была получена "дополнительная конфиденциальная информация от WADA (от осведомителей и ее источников)". Замечательно. Ну мы же понимаем, что с такой формулировкой можно отстранить кого угодно от чего угодно. Если это понимаем мы, то как этого могут не понять в CAS? То же самое касается и другого пункта в списке критериев – "дополнительные сведения, предоставленные федерациями зимних видов спорта". Почему никто ничего не знает об этих сведениях? И знают ли о них в этих самых федерациях зимних видов спорта? Если да, то каким образом эти самые отстранённые от Олимпиады атлеты продолжают спокойно выступать на соревнованиях уровня Кубка мира под эгидой этих федераций? Это ведь логичные вопросы, которые возникают у нормального адекватного человека, не так ли?

Да и "упоминание спортсмена в электронных письмах из доклада Макларена" может выглядеть неоднозначно. Забавы ради представим себе возможную электронную переписку Ричарда Макларена и Григория Родченкова.

— Гриша, что там у нас с биатлонистами и лыжниками?

— Привет, Ричард. Хорошие ребята эти Шипулин, Устюгов, допинг не принимают, ручаюсь за них.

— Хм, все ясно. Ты их упомянул, значит они под подозрением. Срочно дисквалифицировать.

Понятно, что все это сильно утрировано, но смысл всем понятен. Критерии, которые должны были раз и навсегда объяснить причины недопуска российских спортсменов, ситуацию как минимум не упростили. Многие из этих пунктов мы уже слышали, а новые объяснения вызывают скорее недоумение. Достаточно ли этого для того, чтобы оправдать наших ребят в арбитражном суде, тяжело прогнозировать. Но как минимум зацепиться за такие несоответствия можно и нужно».

Это еще не все, ждем решения комиссии Хоевертц

Маловероятно, но заявка OAR (спортсмены-олимпийцы из России) может сократиться еще на несколько имен, напоминает обозреватель «СЭ» Олег Шамонаев.

«Опубликованная заявка одновременно результат внутреннего и внешнего отбора. Квалификационных стартов и выбора тренеров – с одной стороны, и отсева наших олимпийцев дисциплинарной комиссией Освальда и комиссией по допуску Фурнерон – с другой. Благодаря антидопинговому куражу этих двух комиссий мы потеряли 111 претендентов на поездку в Пхенчхан, в том числе более 10 суперзвезд, претендовавших на золото Олимпиады-2018.

На самом деле наши спортсмены завоевали 215 олимпийских квот, но 46 из них решено не заполнять. Именно столько атлетов из нашего основного состава отсеяно деятелями МОК. Первоначально была идея все равно включить в состав отстраненных – всем врагам назло – и как бы переложить ответственность за "последний шаг" на Лозанну. Но в итоге от бессмысленного демарша решили отказаться. При этом у нас была возможность дозаявить на эти места резервистов, но российское спортивное руководство сочло такой шаг неэтичным по отношению к отстраненным, плюс были опасения, что многие из дублеров пока не готовы к соревнованиям такого уровня, как Олимпиада.

Теперь эти 46 квот будут перераспределены между другими странами. Нам же надо ждать решения другой комиссии МОК – во главе Николь Хоевертц. Она не имеет права добавлять новых кандидатов, но до 28 января может вычеркнуть из списка каких-то атлетов или тренеров. Однако невозможно представить себе, какие еще претензии можно предъявить спортсменам, которые прошли в комиссии Фурнерон 17 проверок по различным критериям. Вариант, при котором Хоевертц уберет из нашей заявки, например, оставшихся участников Игр в Сочи, кажется совершенно фантастическим. Хотя МОК уже многократно удивлял нас, причем самым пренеприятнейшим образом», — говорится в статье.

Болеем за хоккейную сборную?

Очевидно, что после массовых отстранений российских звезд в других видах спорта хоккейная сборная Олега Знарка – едва ли не главная надежда нашей страны на Играх в Корее.

«Не хочется задавать вопрос "зачем ехать", но вот "за кого болеть" – это все более и более реальная проблема. Причем болеть не просто за тех, для кого важнее не победа, а участие, а так, чтобы можно было надеяться хотя бы на какую-нибудь медаль. И на фоне всей этой перманентной инквизиции остается лишь несколько лучей света, которые наделяют Игры смыслом. Самый крупный из них – хоккейная сборная...

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Без тех самых энхаэловцев Россия впервые за многие годы подходит к Пхенчхану не в статусе темной лошадки, а в роли первого и очевидного фаворита. Не забываем и вводные: базовый клуб(ы), переломанный календарь КХЛ, тренер-совместитель и многое другое, чтобы сборной было проще (надеемся – что действительно проще) подготовиться к главному по статусу турниру четырехлетия.

И теперь – развязка. Всей подготовки, решений, отстранений, запретов и банов. Фамилии действующих лиц, конечно, важны – пятая и наверняка последняя Олимпиада для Дацюка и Ковальчука, первая и опять же последняя для Мозякина, первая, но далеко не последняя для Капризова. Но на данный момент важнее, что все они, пусть это и не будет указано в официальных протоколах и трансляциях, представляют не каких-то там "атлетов", а Россию.

Четыре года назад (пусть мы тогда и не знали о последствиях) мы наслаждались прекрасной сочинской Олимпиадой со всеми многочисленными победами наших спортсменов. Не хватило только одного – триумфа хоккейной сборной, которая вылетела в четвертьфинале.

Сейчас все наоборот: не будет никаких побед от биатлонистов, лыжников и конькобежцев. Некому выигрывать – всех сжег костер олимпийской инквизиции. А хоккеисты, за исключением нескольких человек, до которых дотянулись эти языки пламени, остались. Знарок и его команда могут спасти эту Олимпиаду для России. Кто, если не они?» — задается вопросом Павел Климовицкий из «СЭ».

Знарок обязан побеждать

«К этому моменту мы уже видели всех главных соперников: да, в Пхенчхане дадут расширенную версию Кубка Первого канала-2017. У США – ветераны из Европы плюс самые бойкие студенты (боимся буллитов Троя Терри), у Канады – ветераны из Европы минус бойкие студенты. У шведов, финнов и чехов – Расмус Далин и наполовину кэхаэловские составы. Со стороны это смотрится как турнир-мечта современной ФХР. Будто федерация специально давила директивой "возвращать из-за океана всех, кого можно, и никого не выпускать" зная, что будет вот такая избитая Олимпиада, на которую не поедет НХЛ. И на которой у нас будет самый лучший состав — если оставить Ковальчука, задержать Гусева, надавить на Шипачева, вернуть Нестерова, Марченко, Войнова и всех остальных. Ну вообще, так и получилось. В Корею Россия едет с самым сильным составом...

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Подготовка к Олимпиаде-2018 вышла на финишную прямую, и к этому моменту мы имеем два реально сильных клуба на целую страну и сборную, которая состоит из игроков только этих клубов. СКА и ЦСКА вытаскивают любого, кого захотят, не первый год — выравнивать баланс в лиге придется минимум года три. Весь хоккей лег под сборную.

При этом у нас в конкурентах — вторые-третьи составы европейцев и страшно подумать какие по счету североамериканцы. Я в курсе, что для того, чтобы выстроить игру в большинстве, нужна плюс-минус вечность, шайба круглая, а лед скользкий, но я не понимаю, как ФХР или тренеры сборной могут оправдать любое место, кроме первого.

Мужики, вы просили слишком много — и вам все разрешили. Побеждайте. Не сможете выиграть сейчас — значит, вы и не могли», — пишет автор Sports.ru Никита Петухов.

А что в биатлоне и фигурном катании?

«Насколько критичны потери в биатлоне? Это руины. Оба состава лишились явных лидеров – Антона Шипулина (по сути, единственного претендента на личные медали) и Екатерины Юрловой. А кроме них, в Корею не приглашены еще несколько ключевых "игроков" основы: Максим Цветков, Александр Логинов, Алексей Волков, Дарья Виролайнен.

Россия пропустит мужскую и женскую эстафеты (просто из-за недобора), состав на "микст" не имеет альтернативы. Лидером этой сборной должен стать Бабиков – победитель этапа Кубка мира и действующий чемпион мира в эстафете. Правда, сезон у Антона откровенно не получается – именно от него тренеры слышали больше всего публичных претензий.

В фигурном катании яркие звезды – такие, как Медведева и Загитова, – в составе, но потеря пары Столбова/Климов (олимпийских чемпионов Сочи) и молодого танцевального дуэта Степанова/Букин, отлично выступавших в этом сезоне, скажется на шансах в командном турнире. Там у России, по сути, не осталось замен.

Зато именно в фигурном катании – наш главный шанс на золото. Если не в команде (там большие амбиции у США, Канады и Японии), то в женском турнире, где Алина и Женя сильнее всех на две головы», — говорится в статье на Sports.ru.