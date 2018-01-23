Новый удар по сборной России

Принципы отбора спортсменов

За допуск россиян в Пхенчхан отвечают специальные комиссии Международного олимпийского комитета, которые возглавляют глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон и член исполкома МОК Николь Хоевертц.

Чтобы пройти «отбраковку» со стороны МОК, российский спортсмен должен соответствовать нескольким основным критериям — довольно размытым и путанным:

— должен соответствовать квалификационным стандартам своего вида;

— должен быть признан чистым – причем здесь важно мнение комиссии;

— не должен быть дисквалифицирован за допинг ранее или вообще признаваться виновным в нарушении антидопинговых правил;

— должен пройти все тесты перед Играми, которые назначит комиссия, или любые другие тестирования по усмотрению комиссии.

Отбракованные ранее

Предолимпийские хлопоты Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018 Ряд спортсменов за допинговые нарушения попали под бан предыдущей независимой комиссии МОК, под руководством Дениса Освальда еще до опубликования свежего списка МОК.

Их результаты, включая медали олимпиады Сочи-2014 были аннулированы, а самим спортсменам пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских Играх.

Лыжи: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Юлия Иванова, Никита Крюков

Скелетон: Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова

Бобслей: Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Максим Белугин

Коньки: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов

Сани: Татьяна Иванова

Хоккей: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Анна Шибанова, Галина Скиба, Анна Щукина

Еще про одну группу спортсменов было известно заранее, что они рискуют пропустить Игры-2018 из-за того, что не удовлетворяют критериям отбора — мешает «допинговая история».

Александр Логинов и Ирина Старых (биатлон)

Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)

Наталья Матвеева (лыжи)

Павел Кулижников (коньки)

Татьяна Бородулина (шорт-трек)

Денис Юсков (коньки)

«Допинговая история» не обязательно связана с употреблением допинга, как такого. Так, Бородулина в 2006 пропустила допинг-тес, что является «нарушением антидопинговых правил», а Юсков был наказан за следы Марихуаны в пробе, но после оправдан РУСАДА.

Апелляции

Все отстраненные спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Решения по апелляциям будут объявлены с 29 января по 2 февраля.

22 января прошли слушания по делам конькобежцев (Иван Скобрев, Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов).

23 января – слушания по делам скелетонистов (Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына).

24 января состоятся слушания по делам саночников (Альберт Демченко, Татьяна Иванова).

25-26 января – слушания по делам бобслеистов (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Александр Зубков).

26 января – слушания по делам лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева, Александр Бессмертных).

Новый список

Комиссия МОК во главе с Валери Фурнейрон после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане.

Окончательный список спортсменов, которые выступят в Пхенчхане, будет известен 27-28 января, но часть имен в нем уже известна.

Хоккей: Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Алексей Береглазов.

Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения. При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении в антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов. В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов. Пресс-служба ФХР

Алексей Береглазов Защитник магнитогорского «Металлурга» Я в шоке. Не хочу в это лезть и не понимаю, с чем связан мой «бан». Вернулся в «Магнитку» из Северной Америки несколько месяцев назад с целью попасть в Пхенчхан. Сейчас у нас заканчивается регулярка, и я сконцентрирован на выступлении за «Металлург». Конечно, одна из моих целей – выступить на Олимпийских Играх за Россию. Надеюсь, что юристы наших спортивных организаций помогут доказать, что решение МОК абсолютно несправедливо

Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дарья Виролайнет, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт.

Приглашения получили только Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Сейчас мы готовим письмо в уполномоченные организации с просьбой разъяснить ситуацию. Мы категорически не согласны с подходом, при котором без конкретных причин от Игр отстраняются спортсмены. Все российские биатлонисты, включенные в заявку на Олимпиаду, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил и сдали большое количество чистых допинг-тестов Пресс-служба СБР

Сергей Устюгов, Евгений Дементьев.

Коньки: Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Захаров.

Руслан Захаров Российский конькобежец Получаю все новости из СМИ. Со мной еще никто не связывался. Катался в Крылатском, вышел с тренировки, а тут вот такое. Получается, убирают 90 процентов конькобежной сборной, за исключением только самых молодых спортсменов

Павел Кулижников Российский конькобежец Сейчас будем ждать 28 января. Надеяться остается только на чудо. Эмоционально воспринял вчерашнюю информацию по Виктору Ану. Все это очень неприятно, но жду и надеюсь... В Эрфурте снялся из-за того, чтобы не рисковать из-за паха, а так форма отличная«

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Денис Айрапетян.

Фигурное катание: Ксения Столбова (спортивные пары, с Федором Климовым), Иван Букин (танцы на льду, с Александрой Степановой).

Сани: Виктория Демченко, Татьяна Иванова .

Бобслей: Роман Кошелев, Юлия Шокшуева. Кроме них, бан коснулся тренера-механика Евгения Попова.

Прыжки с трамплина: Дмитрий Васильев.

Пока нет проблем у фристайла, сноуборда и керлинга.

За что наказаны?

Причины, по которым многие спортсмены попали в список неясны. Насчет некоторых можно сделать предположения.

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан фигурируют в докладе Макларена (в переписках или других документах).

Остальная серия свежих недопусков, скорее всего, связана с данными из базы тестирования РУСАДА 2012-2015 годов, которая оказалась в распоряжении МОК в ноябре 2017 года.

Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-то отдельные случаи, но со временем опубликует список приглашенных. Мы возвращаемся к пресс-релизу, опубликованному в пятницу, в котором разъясняем, как работает процесс и как атлеты выбираются в пул тех, кто может быть рассмотрен для участия в Играх в Пхенчхане. Пресс-релиз МОК

Валери Фурнейрон Председатель независимого органа по допуску спортсменов из России Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры. Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений. Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила – не должно автоматически ставить под сомнение их честность. МОК хотел бы уточнить, что, возможно, по-прежнему будут проводиться дополнительные расследования и антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в список спортсменов, которые признаны соответствующими для получения приглашения.

Ехать или нет?

Автор «Чемпионата» Андрей Иванов требует от спортсменов высказать зарубежным запретителям свое решительное «фу» и не ехать на Олимпиаду-2018.

«Потому что теперь без всякого Родченкова, Макларена, докладов и государственных систем можно не пустить спортсмена на Олимпиаду. Даже того, кто готов ползти туда на коленях, обернувшись в белый флаг с цветными кружочками и воя по дороге мотив олимпийской песенки. Даже с учётом, что за него уже заплатили 15 миллионов настоящих денег.

В тот момент, когда МОК попрал сам себя, присвоив право выбирать спортсменов для своих игрищ, нужно было бить его по щеке. Причём не важно, подставлял он её или нет. Технику удара мы описывали – президент Путин во всеуслышание отпустил всех под белым флагом, а они сами отказались. Травмы, семьи, низкий статус соревнований – у спортсмена дел хватает. И не бойкот, и ноги в рот.

Товарищи, очнитесь. Мы нежно улыбались в 2002 году, когда выходили на повторное клоунское награждение в фигурном катании. Улыбались, когда лыжниц "по подозрению" снимали прямо перед стартом. Всё ещё улыбались в 2016 году, когда независимое лицо трясло пачкой бумаг с кучей дурацких ошибок.

Неужели улыбнёмся снова? Или устроим своё слушание, на котором придумаем законную отмазку и швырнём её в ту сторону? С официальными извинениями и сожалением, что ваша Олимпиада – лажа, а мы себе не можем позволить заниматься лажей. В конце концов, это всего лишь спорт. Никто не умрёт».

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что бойкот предстоящей Олимпиады в Корее бесполезен.

«Сочувствие вызывают спортсмены, хотя и они не главные пострадавшие. Да, однажды доверившись системе, эти ребята до конца карьеры остаются ее рабами, что печально. Подобно детям они делают все, что им говорят, и, кстати, зачастую и принимают тоже все, что говорят. За это получают стипендии, жилье, премии и, в случае больших побед, хорошие автомобили. А после завершения карьеры – уютные кабинеты. Потому, кстати, за все эти месяцы мы не слышали от подавляющего большинства действующих российских спортсменов хоть какой-то четкой позиции – будь то доклады по Сочи, решение о нейтральном флаге или перспектива бойкота. Высказывались разве что дисквалифицированные в духе "это несправедливо".

И все-таки главная жертва – не конкретные люди, судьбы и карьеры (которыми так часто спекулируют противники бойкота). Жертва – российский спорт как явление. То, чем было принято гордиться – как космосом, балетом, великой культурой. То, что недавно воспето в ярком фильме-рекордсмене "Движение вверх". Кассовые сборы вместе с отзывами показали, что значит великий спорт для нашего народа. Важнейшая национальная опора – она теперь обесценена и разрушена. Потому что на долгие годы будет прямо ассоциироваться со всем этим ужасом.

Да, МОК – киллер, который уничтожает наш спорт. Но к сожалению, МОК воспользовался нашими собственными ошибками. Сейчас бойкот уже действительно не имеет никакого смысла. Бойкотируем не мы, а нас».

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко считает, что ехать на Олимпиаду – это единственный вариант для российских спортсменов.

«Ряд известных журналистов запустил рано утром во вторник информацию в своих социальных сетях о том, что якобы кто-то объезжает федерации и уговаривает спортсменов сниматься с Олимпиады и даже получить за это премиальные в размере олимпийских призовых, — даже если представить, что эта информация не фейковая, то и тут звучит не глобальный бойкот со стороны страны, а именно частный протест со стороны отдельных персон (если, конечно, это вообще случится).

Почему нельзя бойкотировать Олимпиаду, что бы ни происходило? Почему надо купировать любые поползновения этот бойкот спровоцировать? Почему надо не допускать даже близко эту тему в повестку дня? А все очень просто. Согласно регламентным нормам, тот, кто позволяет себе подмену спорта политикой (а бойкот – это именно одно из проявлений), исключается на следующие три олимпиады. В нашем случае это будет две предстоящие летние и одна зимняя. То есть восемь лет в сумме мы будем мимо любых олимпиад вовсе. Мы вряд ли этого хотим, если находимся в здравом рассудке. А выводы в духе "Да без России это и не Олимпиада совсем!" или "Проведем свою собственную, со своими друзьями со всего света" будут кормить и подпитывать очень недолгое время. Любая политика изоляционизма никого и никогда до добра не доводила.

Так что все равно надо ехать. Все равно надо выходить на старты. Спустя годы забудется и статус, и детали, но фамилия в строке протокола будет сопровождаться словом в скобочках – "(Россия)". И этого достаточно. А флаг мы и сами дома поднимем. И гимн тоже сами споем. Можно и с Губерниевым, а можно и без».

Автор «Спорт день за днем» Олег Евстифеев считает, что у России остался выбор между плохим и очень плохим.

«Любой конкретный шаг России прямо сейчас будет плохим и болезненным, потому что она идет по горящей земле. Потушить пожар можно только одним способом: четко понять, что делать в ближайшие годы. Если бойкот, то на законных основаниях (здесь можно упирать как раз на сомнительные отказы) и в сопровождении сотен судебных исков, поданных грамотными юристами. Восстановить репутацию можно, только четко доказав, что с нами поступают несправедливо.

Если нормализация отношений с МОК и ВАДА, то нужно сотрудничать, а не плеваться друг в друга. Пусть МОК четко обозначит свои планы на будущие Олимпиады в отношении сборной России, а та попробует соответствовать нормам, вместо того чтобы посылать спортсменов на бессмысленные заседания с заранее предрешенным исходом.

Обе стороны, и Россия, и МОК, последние годы действовали бессистемно. Россия пострадала от этого больше, поэтому ей в первую очередь нужно выработать план действий. А если нет… Ну что ж, будем вкладываться в киберспорт».

Комментарии

Российские спортивные чиновники, как и следовало ожидать, находятся в недоумении и собираются оспаривать решение МОК.

Станислав Поздняков Первый вице-президент Олимпийского комитета России Сегодня мы весь день работали с национальными федерациями по разным видам спорта над списками спортсменов сборных команд на Олимпийские игры в Пхечхане. Эти списки будут поданы на утверждение в МОК, в них включены все наши самые сильные спортсмены – основной состав. После того как эта заявка уйдет, мы будем ожидать окончательного решения МОК по приглашению этих спортсменов на Олимпийские игры. Ситуация действительно необычная. Есть решение МОК от 5 декабря, в котором один из пунктов по критериям отбора сформулирован крайне расплывчато. Именно об этом мы сейчас просим МОК – четко разъяснить дополнительные критерии, которые учитываются при допуске наших спортсменов. До 9 февраля еще достаточно времени, чтобы уладить возникшие вопросы. Что касается возможного бойкота, то на олимпийском собрании спортсмены четко обозначили свою позицию – Игры в Пхенчхане мы бойкотировать не собираемся. Предварительное решение МОК по нашим спортсменам мы не принимаем и рассчитываем, что сможем доказать свою правоту.

Павел Колобков Министр спорта Что касается обжалования решения МОК, то следует сказать, что эта ситуация беспрецедентная, никогда подобных случаев не было. Сейчас Олимпийский комитет России направляет в МОК письмо с просьбой разъяснить те критерии, по которым утверждаются списки наших спортсменов. После этого вопрос перейдет в юридическую плоскость. Конечно, все спортсмены, которые будут отстранены, получат рекомендации, а также юридическую и финансовую поддержку. Их права будут защищены. Сейчас активно проходят слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по ряду наших спортсменов. Мы рассчитываем, что МОК, принимая решения, будет учитывать результаты этих слушаний. Они будут проходить до конца недели. Процесс очень сложный. Например, накануне показания давал Родченков. Вся информация по этому процессу поступает к нам в полном объеме. Решение должно быть принято между 28 и 31 января. Среди этих спортсменов – наши лидеры, которые никогда не были замешаны в нарушении антидопинговых правил. Решение МОК об их отстранении – сильно огорчительное. Поэтому мы ждем разъяснений по их недопуску.

Наталия Гарт Президент Федерации санного спорта МОК не пускает Вику Демченко и Татьяну Иванову. Замен мы не будем делать. Если не удастся отстоять спортсменок, то поедут только Батурина и Катинкова. Квота не будет заполнена. Получается, Олеся Михайленко пока немного не готова к Олимпийским играм, и для нее это могло стать большим стрессом. Надежда на выступление Демченко и Ивановой еще остается. Мы еще надеемся, что поедем сильным составом, ведь совсем не справедливо терять две дисциплины, зависящие от женской сборной – женские сани и эстафету. Мы будем бороться. Мы планируем вновь подать эти списки и посмотрим. Надеемся, что МОК хотя бы объяснит, почему не допускает Викторию Демченко. Она не участвовала в Олимпийских Играх в Сочи, у нее никогда не было положительных допинг-проб, у нее все в порядке со всех сторон. Почему ее не приглашают, для нас загадка. Надеюсь, хотя бы нам предоставят разумное объяснение, которое мы сможем парировать.

Сергей Чепиков Двукратный олимпийский чемпион Решение МОК по недопуску Шипулина стало для меня полной неожиданностью. Я не нахожу никаких объяснений этой позиции. Антон регулярно сдавал допинг-пробы на протяжении многих лет. Его фамилия не упоминалась ни в каких списках Макларена, на пробах не было ни царапин, ничего… Как так можно – взять и совершенно безосновательно отстранить человека, который планомерно подводил свою форму к Олимпиаде и уже практически туда улетел?! Без Антона – это уже не команда. У нас не будет сильной эстафеты, да и в личном зачете тоже крайне сложно на что-то рассчитывать. Даже с учетом эстафет, я не вижу, кто в этой сборной, кроме Антона, мог бы претендовать на олимпийские медали. МОК полностью обескровил нашу команду.

Александр Жулин Тренер по фигурному катанию МОК обескровливает сборную России. Убирает самых лучших – Шипулина, Устюгова. В этом контексте я могу понять отстранение Столбовой, но как туда попал Букин, который ничего не выигрывал, я не понимаю. Это удар ниже пояса, ситуация страшная. Я знаю, что Виктор Ан в жизни не принимал допинг, потому что боялся возможных обвинений в свою сторону. То же самое могу сказать о Шипулине и Устюгове. Весь парадокс в том, что МОК не дает никаких объяснений своих решений. Все находятся в полном неведении. Все спортсмены будут оспаривать решение МОК. Считаю, что российская команда (по фигурному катанию) в полном составе поедет на сбор в Японии в преддверии Игр, но закончиться все может плачевно. Думаю, что могут быть озвучены новые фамилии отстраненных

Чемпионка Игр-2014 фигуристка Аделина Сотникова назвала беспределом новости, связанные с недопуском ряда российский спортсменов на Олимпиаду-2018.

Я в шоке от того,что происходит...

никакие нервы не выдержат этот беспредел!!! — Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.

Надежды на CAS нет

Спортивный юрист Артем Пацев рассказал о том, что российские спортсмены, не допущенные до Пхенчхана-2018 решением Международного олимпийского комитета (МОК), не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Удивительно, но некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS может спасти наших внезапно "неприглашенных" спортсменов. К сожалению, это совершенно не так, и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией.

Во-первых, Томас Бах специально на пресс-конференции 5 декабря дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на Игры-2018 специально для российских спортсменов (в виде "приглашений"), МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Игры, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать.

Во-вторых, даже если и удастся доказать, что это именно "решения" (о неприглашении), то CAS полномочен рассматривать только вопросы обжалования решений, принятых после 1 февраля 2018 года. Остальные решения обжалуются только в рамках обычной процедуры в Лозанне.

Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора в CAS, стремится к нулю.

В-третьих, МОК продолжает ссылаться на то, что выдача приглашений – это его исключительная дискреция, в соответствии с положениями Олимпийской хартии, и ни у кого нет заранее установленного, или преимущественного права на участие в Играх.

В-четвертых, еще 15 декабря МОК распространил заявление, в котором четко написал, что список приглашенных, составленный комиссией Валери Фурнейрон, станет предметом проверки со стороны OARIG (комиссии, отвечающей за окончательное одобрение кандидатов на участие в Играх) под руководством Николь Хевертц, и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из "списка Фурнейрон", но не дополнять его», – написал Пацев.