Новый удар по сборной России

Принципы отбора спортсменов
За допуск россиян в Пхенчхан отвечают специальные комиссии Международного олимпийского комитета, которые возглавляют глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон и член исполкома МОК Николь Хоевертц.
Чтобы пройти «отбраковку» со стороны МОК, российский спортсмен должен соответствовать нескольким основным критериям — довольно размытым и путанным:
— должен соответствовать квалификационным стандартам своего вида;
— должен быть признан чистым – причем здесь важно мнение комиссии;
— не должен быть дисквалифицирован за допинг ранее или вообще признаваться виновным в нарушении антидопинговых правил;
— должен пройти все тесты перед Играми, которые назначит комиссия, или любые другие тестирования по усмотрению комиссии.
Отбракованные ранее
Предолимпийские хлопоты Рассказываем о наиболее интересных событиях перед стартом ОИ-2018 Ряд спортсменов за допинговые нарушения попали под бан предыдущей независимой комиссии МОК, под руководством Дениса Освальда еще до опубликования свежего списка МОК.
Их результаты, включая медали олимпиады Сочи-2014 были аннулированы, а самим спортсменам пожизненно запрещено участвовать в Олимпийских Играх.
Лыжи: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Юлия Иванова, Никита Крюков
Скелетон: Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова
Бобслей: Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Максим Белугин
Коньки: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов
Сани: Татьяна Иванова
Хоккей: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Анна Шибанова, Галина Скиба, Анна Щукина
Еще про одну группу спортсменов было известно заранее, что они рискуют пропустить Игры-2018 из-за того, что не удовлетворяют критериям отбора — мешает «допинговая история».
Александр Логинов и Ирина Старых (биатлон)
Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина)
Наталья Матвеева (лыжи)
Павел Кулижников (коньки)
Татьяна Бородулина (шорт-трек)
Денис Юсков (коньки)
«Допинговая история» не обязательно связана с употреблением допинга, как такого. Так, Бородулина в 2006 пропустила допинг-тес, что является «нарушением антидопинговых правил», а Юсков был наказан за следы Марихуаны в пробе, но после оправдан РУСАДА.
Апелляции
Все отстраненные спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Решения по апелляциям будут объявлены с 29 января по 2 февраля.
22 января прошли слушания по делам конькобежцев (Иван Скобрев, Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Артем Кузнецов).
23 января – слушания по делам скелетонистов (Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына).
24 января состоятся слушания по делам саночников (Альберт Демченко, Татьяна Иванова).
25-26 января – слушания по делам бобслеистов (Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Александр Зубков).
26 января – слушания по делам лыжников (Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева, Никита Крюков, Наталья Матвеева, Александр Бессмертных).
Новый список
Комиссия МОК во главе с Валери Фурнейрон после нескольких недель работы составила список из 111 спортсменов, которым будет запрещено стартовать в Пхенчхане.
Окончательный список спортсменов, которые выступят в Пхенчхане, будет известен 27-28 января, но часть имен в нем уже известна.
Хоккей: Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Алексей Береглазов.
Приглашения получили только Антон Бабиков, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.
Коньки: Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Захаров.
Фигурное катание: Ксения Столбова (спортивные пары, с Федором Климовым), Иван Букин (танцы на льду, с Александрой Степановой).
Сани: Виктория Демченко, Татьяна Иванова .
Бобслей: Роман Кошелев, Юлия Шокшуева. Кроме них, бан коснулся тренера-механика Евгения Попова.
Прыжки с трамплина: Дмитрий Васильев.
Пока нет проблем у фристайла, сноуборда и керлинга.
Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, Мы — Сильные, Мы — Чистые. #russianskiteam #сборнаяроссии #спортэтонетолькоолимпиада #мырусскиемычистые #спортбезполитики #никогданесдаваться
За что наказаны?
Причины, по которым многие спортсмены попали в список неясны. Насчет некоторых можно сделать предположения.
Олимпийский чемпион Антон Шипулин, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан фигурируют в докладе Макларена (в переписках или других документах).
Остальная серия свежих недопусков, скорее всего, связана с данными из базы тестирования РУСАДА 2012-2015 годов, которая оказалась в распоряжении МОК в ноябре 2017 года.
Ехать или нет?
Автор «Чемпионата» Андрей Иванов требует от спортсменов высказать зарубежным запретителям свое решительное «фу» и не ехать на Олимпиаду-2018.
«Потому что теперь без всякого Родченкова, Макларена, докладов и государственных систем можно не пустить спортсмена на Олимпиаду. Даже того, кто готов ползти туда на коленях, обернувшись в белый флаг с цветными кружочками и воя по дороге мотив олимпийской песенки. Даже с учётом, что за него уже заплатили 15 миллионов настоящих денег.
В тот момент, когда МОК попрал сам себя, присвоив право выбирать спортсменов для своих игрищ, нужно было бить его по щеке. Причём не важно, подставлял он её или нет. Технику удара мы описывали – президент Путин во всеуслышание отпустил всех под белым флагом, а они сами отказались. Травмы, семьи, низкий статус соревнований – у спортсмена дел хватает. И не бойкот, и ноги в рот.
Товарищи, очнитесь. Мы нежно улыбались в 2002 году, когда выходили на повторное клоунское награждение в фигурном катании. Улыбались, когда лыжниц "по подозрению" снимали прямо перед стартом. Всё ещё улыбались в 2016 году, когда независимое лицо трясло пачкой бумаг с кучей дурацких ошибок.
Неужели улыбнёмся снова? Или устроим своё слушание, на котором придумаем законную отмазку и швырнём её в ту сторону? С официальными извинениями и сожалением, что ваша Олимпиада – лажа, а мы себе не можем позволить заниматься лажей. В конце концов, это всего лишь спорт. Никто не умрёт».
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что бойкот предстоящей Олимпиады в Корее бесполезен.
«Сочувствие вызывают спортсмены, хотя и они не главные пострадавшие. Да, однажды доверившись системе, эти ребята до конца карьеры остаются ее рабами, что печально. Подобно детям они делают все, что им говорят, и, кстати, зачастую и принимают тоже все, что говорят. За это получают стипендии, жилье, премии и, в случае больших побед, хорошие автомобили. А после завершения карьеры – уютные кабинеты. Потому, кстати, за все эти месяцы мы не слышали от подавляющего большинства действующих российских спортсменов хоть какой-то четкой позиции – будь то доклады по Сочи, решение о нейтральном флаге или перспектива бойкота. Высказывались разве что дисквалифицированные в духе "это несправедливо".
И все-таки главная жертва – не конкретные люди, судьбы и карьеры (которыми так часто спекулируют противники бойкота). Жертва – российский спорт как явление. То, чем было принято гордиться – как космосом, балетом, великой культурой. То, что недавно воспето в ярком фильме-рекордсмене "Движение вверх". Кассовые сборы вместе с отзывами показали, что значит великий спорт для нашего народа. Важнейшая национальная опора – она теперь обесценена и разрушена. Потому что на долгие годы будет прямо ассоциироваться со всем этим ужасом.
Да, МОК – киллер, который уничтожает наш спорт. Но к сожалению, МОК воспользовался нашими собственными ошибками. Сейчас бойкот уже действительно не имеет никакого смысла. Бойкотируем не мы, а нас».
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко считает, что ехать на Олимпиаду – это единственный вариант для российских спортсменов.
«Ряд известных журналистов запустил рано утром во вторник информацию в своих социальных сетях о том, что якобы кто-то объезжает федерации и уговаривает спортсменов сниматься с Олимпиады и даже получить за это премиальные в размере олимпийских призовых, — даже если представить, что эта информация не фейковая, то и тут звучит не глобальный бойкот со стороны страны, а именно частный протест со стороны отдельных персон (если, конечно, это вообще случится).
Почему нельзя бойкотировать Олимпиаду, что бы ни происходило? Почему надо купировать любые поползновения этот бойкот спровоцировать? Почему надо не допускать даже близко эту тему в повестку дня? А все очень просто. Согласно регламентным нормам, тот, кто позволяет себе подмену спорта политикой (а бойкот – это именно одно из проявлений), исключается на следующие три олимпиады. В нашем случае это будет две предстоящие летние и одна зимняя. То есть восемь лет в сумме мы будем мимо любых олимпиад вовсе. Мы вряд ли этого хотим, если находимся в здравом рассудке. А выводы в духе "Да без России это и не Олимпиада совсем!" или "Проведем свою собственную, со своими друзьями со всего света" будут кормить и подпитывать очень недолгое время. Любая политика изоляционизма никого и никогда до добра не доводила.
Так что все равно надо ехать. Все равно надо выходить на старты. Спустя годы забудется и статус, и детали, но фамилия в строке протокола будет сопровождаться словом в скобочках – "(Россия)". И этого достаточно. А флаг мы и сами дома поднимем. И гимн тоже сами споем. Можно и с Губерниевым, а можно и без».
Автор «Спорт день за днем» Олег Евстифеев считает, что у России остался выбор между плохим и очень плохим.
«Любой конкретный шаг России прямо сейчас будет плохим и болезненным, потому что она идет по горящей земле. Потушить пожар можно только одним способом: четко понять, что делать в ближайшие годы. Если бойкот, то на законных основаниях (здесь можно упирать как раз на сомнительные отказы) и в сопровождении сотен судебных исков, поданных грамотными юристами. Восстановить репутацию можно, только четко доказав, что с нами поступают несправедливо.
Если нормализация отношений с МОК и ВАДА, то нужно сотрудничать, а не плеваться друг в друга. Пусть МОК четко обозначит свои планы на будущие Олимпиады в отношении сборной России, а та попробует соответствовать нормам, вместо того чтобы посылать спортсменов на бессмысленные заседания с заранее предрешенным исходом.
Обе стороны, и Россия, и МОК, последние годы действовали бессистемно. Россия пострадала от этого больше, поэтому ей в первую очередь нужно выработать план действий. А если нет… Ну что ж, будем вкладываться в киберспорт».
Комментарии
Российские спортивные чиновники, как и следовало ожидать, находятся в недоумении и собираются оспаривать решение МОК.
Я в шоке от того,что происходит...— Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.
никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!
Надежды на CAS нет
Спортивный юрист Артем Пацев рассказал о том, что российские спортсмены, не допущенные до Пхенчхана-2018 решением Международного олимпийского комитета (МОК), не смогут оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Удивительно, но некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS может спасти наших внезапно "неприглашенных" спортсменов. К сожалению, это совершенно не так, и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией.
Во-первых, Томас Бах специально на пресс-конференции 5 декабря дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на Игры-2018 специально для российских спортсменов (в виде "приглашений"), МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Игры, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать.
Во-вторых, даже если и удастся доказать, что это именно "решения" (о неприглашении), то CAS полномочен рассматривать только вопросы обжалования решений, принятых после 1 февраля 2018 года. Остальные решения обжалуются только в рамках обычной процедуры в Лозанне.
Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора в CAS, стремится к нулю.
В-третьих, МОК продолжает ссылаться на то, что выдача приглашений – это его исключительная дискреция, в соответствии с положениями Олимпийской хартии, и ни у кого нет заранее установленного, или преимущественного права на участие в Играх.
В-четвертых, еще 15 декабря МОК распространил заявление, в котором четко написал, что список приглашенных, составленный комиссией Валери Фурнейрон, станет предметом проверки со стороны OARIG (комиссии, отвечающей за окончательное одобрение кандидатов на участие в Играх) под руководством Николь Хевертц, и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из "списка Фурнейрон", но не дополнять его», – написал Пацев.