В погоне за долгожданным золотом

Армейский состав

С окончательным составом на Олимпийские игры в Корее тренерский штаб сборной России по хоккею определился лишь к 25 января, когда свое веское слово сказал Международный олимпийские комитет (МОК), опубликовавший списки допущенных на Игры в Пхенчхане атлетов.

В этот список не попали сразу пять хоккеистов, которые надеялись выиграть олимпийские медали: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Впрочем, глава селекционной службы сборной России Алексей Жамнов заявил, что лишь Плотников был твердым кандидатом на попадание в состав.

Причины их отстранения до сих пор неясны, но главному тренеру команды Олегу Знарку пришлось как-то выкручиваться без них, благо у него под рукой был родимый питерский СКА.

Состав сборной России

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА).

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск).

Не составит труда увидеть, что из 25 игроков только двое представляют не «армейские» клубы. Это Василий Кошечкин и Сергей Мозякин. И это при том, что в КХЛ выступает 21 российский клуб.

Самое большое представительство игроков в команде у возглавляемого Знарком СКА – 15 хоккеистов. ЦСКА делегировал 8 игроков

Ну, можно хотя бы порадоваться за Сергея Мозякина, который, с годами, похоже только молодеет, раз за разом успешно доезжая до ворот.

Немного статистики

Правда, Мозякин — единственный игрок сборной России, у которого отрицательный показатель полезности в этом сезоне КХЛ («-1»). В 2010-м и 2014-м он становился лучшим бомбардиром КХЛ, но его не брали на Олимпиады.

Для Олега Знарка эта третья Олимпиада, вторая в качестве главного тренера. В 2006-м он помогал Леониду Бересневу в сборной Латвии (2:9 с Россией и 12-е место), в 2010-м руководил латвийцами сам (2:8 с Россией и 12-е место).

Капитаном команды России на Играх в Пхенчхане был назначен нападающий Павел Дацюк, который был капитаном сборной и на прошлой Олимпиаде – в Сочи.

Сборная России – одна из самых высоких команд Олимпиады и самая тяжелая (средний вес 91 кг). В числе самых маленьких и легких – канадцы (87) и США (85), которые взяли на широкие площадки более подвижных игроков.

Даже с Ковальчуком, Мозякиным, Кошечкиным и Дацюком у сборной России самая молодая команда Олимпиады (27 лет). Самая возрастная у Канады (30,5).

Подготовка к Играм

Российские хоккеисты и хоккеистки сыграют все контрольные матчи перед Олимпиадой в Пхенчхане в форме сборной России, а новую форму для Игр-2018 получат перед началом олимпийского турнира.

Мужская и женская хоккейные команды, как и остальные российские спортсмены, выступят на Олимпиаде в Южной Корее под олимпийским флагом из-за временного отстранения Олимпийского комитета России.

Хоккейные команды сыграют в форме с надписью Olympic athlete from Russia («олимпийский спортсмен из России»).

Владислав Третьяк Президент Федерации хоккея России Федерация хоккея провела большую работу, чтобы было написано «Россия» на форме. Очень важно, что мы этого добились, это главное. А дальше уже – результат. Из моего опыта, критериями победы будут дисциплина и командная игра. Сегодня успех складывается из игры в большинстве и меньшинстве, сейчас тренерскому составу главное – расположить эти схемы, тогда будет успех. Ну и сердце… «Россия в моем сердце» – очень хороший лозунг, который понравился ребятам. У нас единый коллектив, дай бог, чтобы с нами был успех, мы очень хотим выиграть.

Мужская российская команда перед Олимпиадой запланировала выставочные матчи в московском Парке Легенд со(30 января) и с хоккейным клубом(4 февраля).

До 10 февраля команда базируется в городе Анян, где в этот день проведет контрольный матч с хозяевами Игр-2018 в Южной Корее. 14 февраля команда стартует на XXIII Олимпийских играх матчем со сборной Словакии.

Участие в церемонии открытия Олимпиады мужской команды не планируется, но будет участвовать женская команда.

Женская хоккейная команда на сборе в Хабаровске сыграла ряд матчей с юношами. 28 января девушки провели матч против юношеской команды «Амура» (игроки 2003 года рождения). Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Алексея Чистякова.

30 января команда провела второй контрольный матч против юношеской команды «Амура» (игроки 2002 года рождения). Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хабаровчан.

6 февраля в Южной Корее женская сборная России встретится со сборной Швеции.

Белоруссия проблем не доставила

29 января в подмосковском Новогорске состоялся день открытых дверей национальной сборной России. После тренировки прямо на льду Центра зимних видов спорта состоялась пресс-конференция с участием президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга и главного тренера национальной команды Олега Знарка.

Владислав Третьяк Президент Федерации хоккея России Я не считаю, что команда Беларуси слабая. Из моего опыта, перед Олимпийскими играми 1972 года мы играли двусторонние матчи против ЦСКА. Так принято. Нам надо проверить звенья, игру в неравных составах. На этих соперниках как раз все это и можно проверить. Эти матчи не будут простыми для нас, но нам важно почувствовать силу. Матч будет очень интересный, потому что у Беларуси сильная команда, которая как раз с нами очень хорошо играет, потому что хорошо нас знает.

А уже 30 января национальная сборная России провела первый из трех выставочных матчей — со сборной Белоруссии, одержав победу со счетом 3:0.

Место в воротах тренерский штаб доверил Василию Кошечкину.

Сборная России при мощной поддержке болельщиков активно начала встречу, создав несколько опасных моментов, но вратарь соперника действовал здорово.

В середине периода нашей команде все-таки удалось выйти вперед усилиями Кирилла Капризова, который точно бросил между щитков вратаря — 1:0.

Во втором периоде сборная России продолжила создавать опасные моменты у ворот Михаила Карнаухова. Один из таких моментов завершил голом: вновь Капризов оказался самым расторопным на пятаке — и оформил дубль.

В середине периода россияне увеличили преимущество в счете, когда Павел Дацюк реализовал большинство — 3:0.

В начале третьего периода Белоруссия провела несколько неплохих атак, но Василий Кочешкин был предельно внимателен.

Голкипер сыграл свой 50-й матч за национальную сборную, в которых команда одержала 30 побед. В девяти играх Василий не пропустил ни одной шайбы, что является рекордом среди голкиперов сборной России.

Павел Дацюк благодаря заброшенной шайбе достиг отметки в 80 (27+53) очков в 111 играх за национальную сборную.

Кирилл Капризов и Никита Нестеров сыграли свои десятые матчи за сборную страны, результативность Кирилла составляет 8 (7+1) баллов, а Никиты — 5 (2+3).

Следующий матч сборная России проведет 4 февраля. Соперником станет московский «Спартак». Начало матча в 15:00 мск.