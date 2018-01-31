В погоне за долгожданным золотом

Армейский состав
С окончательным составом на Олимпийские игры в Корее тренерский штаб сборной России по хоккею определился лишь к 25 января, когда свое веское слово сказал Международный олимпийские комитет (МОК), опубликовавший списки допущенных на Игры в Пхенчхане атлетов.
В этот список не попали сразу пять хоккеистов, которые надеялись выиграть олимпийские медали: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Впрочем, глава селекционной службы сборной России Алексей Жамнов заявил, что лишь Плотников был твердым кандидатом на попадание в состав.
Причины их отстранения до сих пор неясны, но главному тренеру команды Олегу Знарку пришлось как-то выкручиваться без них, благо у него под рукой был родимый питерский СКА.
Состав сборной России
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА).
Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск).
Не составит труда увидеть, что из 25 игроков только двое представляют не «армейские» клубы. Это Василий Кошечкин и Сергей Мозякин. И это при том, что в КХЛ выступает 21 российский клуб.
Самое большое представительство игроков в команде у возглавляемого Знарком СКА – 15 хоккеистов. ЦСКА делегировал 8 игроков
Ну, можно хотя бы порадоваться за Сергея Мозякина, который, с годами, похоже только молодеет, раз за разом успешно доезжая до ворот.
Немного статистики
Правда, Мозякин — единственный игрок сборной России, у которого отрицательный показатель полезности в этом сезоне КХЛ («-1»). В 2010-м и 2014-м он становился лучшим бомбардиром КХЛ, но его не брали на Олимпиады.
Для Олега Знарка эта третья Олимпиада, вторая в качестве главного тренера. В 2006-м он помогал Леониду Бересневу в сборной Латвии (2:9 с Россией и 12-е место), в 2010-м руководил латвийцами сам (2:8 с Россией и 12-е место).
Капитаном команды России на Играх в Пхенчхане был назначен нападающий Павел Дацюк, который был капитаном сборной и на прошлой Олимпиаде – в Сочи.
Сборная России – одна из самых высоких команд Олимпиады и самая тяжелая (средний вес 91 кг). В числе самых маленьких и легких – канадцы (87) и США (85), которые взяли на широкие площадки более подвижных игроков.
Даже с Ковальчуком, Мозякиным, Кошечкиным и Дацюком у сборной России самая молодая команда Олимпиады (27 лет). Самая возрастная у Канады (30,5).
Подготовка к Играм
Российские хоккеисты и хоккеистки сыграют все контрольные матчи перед Олимпиадой в Пхенчхане в форме сборной России, а новую форму для Игр-2018 получат перед началом олимпийского турнира.
Мужская и женская хоккейные команды, как и остальные российские спортсмены, выступят на Олимпиаде в Южной Корее под олимпийским флагом из-за временного отстранения Олимпийского комитета России.
Хоккейные команды сыграют в форме с надписью Olympic athlete from Russia («олимпийский спортсмен из России»).
До 10 февраля команда базируется в городе Анян, где в этот день проведет контрольный матч с хозяевами Игр-2018 в Южной Корее. 14 февраля команда стартует на XXIII Олимпийских играх матчем со сборной Словакии.
Участие в церемонии открытия Олимпиады мужской команды не планируется, но будет участвовать женская команда.
Женская хоккейная команда на сборе в Хабаровске сыграла ряд матчей с юношами. 28 января девушки провели матч против юношеской команды «Амура» (игроки 2003 года рождения). Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Алексея Чистякова.
30 января команда провела второй контрольный матч против юношеской команды «Амура» (игроки 2002 года рождения). Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хабаровчан.
6 февраля в Южной Корее женская сборная России встретится со сборной Швеции.
Белоруссия проблем не доставила
29 января в подмосковском Новогорске состоялся день открытых дверей национальной сборной России. После тренировки прямо на льду Центра зимних видов спорта состоялась пресс-конференция с участием президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга и главного тренера национальной команды Олега Знарка.
Место в воротах тренерский штаб доверил Василию Кошечкину.
Сборная России при мощной поддержке болельщиков активно начала встречу, создав несколько опасных моментов, но вратарь соперника действовал здорово.
В середине периода нашей команде все-таки удалось выйти вперед усилиями Кирилла Капризова, который точно бросил между щитков вратаря — 1:0.
Во втором периоде сборная России продолжила создавать опасные моменты у ворот Михаила Карнаухова. Один из таких моментов завершил голом: вновь Капризов оказался самым расторопным на пятаке — и оформил дубль.
В середине периода россияне увеличили преимущество в счете, когда Павел Дацюк реализовал большинство — 3:0.
В начале третьего периода Белоруссия провела несколько неплохих атак, но Василий Кочешкин был предельно внимателен.
Голкипер сыграл свой 50-й матч за национальную сборную, в которых команда одержала 30 побед. В девяти играх Василий не пропустил ни одной шайбы, что является рекордом среди голкиперов сборной России.
Павел Дацюк благодаря заброшенной шайбе достиг отметки в 80 (27+53) очков в 111 играх за национальную сборную.
Кирилл Капризов и Никита Нестеров сыграли свои десятые матчи за сборную страны, результативность Кирилла составляет 8 (7+1) баллов, а Никиты — 5 (2+3).
Следующий матч сборная России проведет 4 февраля. Соперником станет московский «Спартак». Начало матча в 15:00 мск.