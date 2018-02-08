CAS не стал рассматривать апелляции шести российских атлетов на недопуск к ОИ

Коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям.
В числе подававших апелляции были конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов.
Решение CAS по апелляциям 47 россиян объявят в день открытия ОИ-2018
Также отклонены апелляции Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгении Жуковой, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца – врачей, тренеров и вспомогательного персонала сборной России.