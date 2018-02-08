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    CAS не стал рассматривать апелляции шести российских атлетов на недопуск к ОИ

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    Ирина Старых
    На фото:Ирина Старых
    Выездное отделение Спортивного арбитражного суда в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпийские игры 2018 года, сообщает официальный сайт CAS.

    Коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям.

    В числе подававших апелляции были конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов.

    Решение CAS по апелляциям 47 россиян объявят в день открытия ОИ-2018

    Также отклонены апелляции Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгении Жуковой, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца – врачей, тренеров и вспомогательного персонала сборной России.

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