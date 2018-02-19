Фигурное катание. Короткая программа у танцевальных пар
После короткого танца российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место. Первые — канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр. На промежуточном втором месте расположились Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, третье занимают Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (США). Выступающие за Россию Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — тринадцатые
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