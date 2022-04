5 самых возрастных чемпионов в истории UFC

Биспинг начал выступать в UFC очень давно. Он дебютировал еще в 2006 году и прокладывал себе дорогу к чемпионскому поясу довольно долго. В период с 2010-го по 2011-ый Майкл одержал четыре победы подряд и приблизил себя к долгожданному поясу максимально близко.

Ему выпал шанс сразиться с Чейлом Сонненом за звание претендента на титул чемпиона в среднем весе в 2012 году. На тот момент англичанину было уже за 30, и, казалось, что настал тот самый момент истины. Однако Биспинг проиграл Соннену единоглассным решением судей. Следующего шанса пришлось ждать 4 года.

В карьере Биспинга начались самые настоящие качели. После победы обязательно следовало поражение, но англичанин сумел выиграть три боя подряд и ему устроили титульный поединок против Рокхольда 4 июня 2016 года. Это была уже вторая встреча данных бойцов в октагоне. В 2014 Биспинг проиграл Люку, зато в титульном поединке отправил его в нокаут в уже в первом раунде.

Таким образом, Майкл завоевал свой чемпионский пояс в среднем весе в тот момент, когда ему было 38 лет и 249 дней. Спустя полгода Биспинг провел успешную защиту против Дэна Хэндерсона, которому было 45 лет.

Но в 2017-м англичанин уступил Жоржу Сен-Пьеру и потерял чемпионский пояс, а еще через три недели Майкл уступил Келвину Гастелуму нокаутом, после чего завершил карьеру.

Бразильский боец ранее успешно выступал в Strikeforce и PRIDE. В его активе даже есть победа над легендарным Федором Емельяненко в 2010 году. Тогда Фабрисиу задушил «последнего императора». В UFC Вердум долгое время не мог подобраться в титульнику, но при этом уже прошел через серьезную оппозицию.

В феврале 2015 года бразилец в бою с Марком Хантом завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе. Тогда Фабрисиу отправил своего оппонента в нокаут после эффектного удара прыжке коленом, а далее уже последовало добивание, и судья остановил бой.

Уже в июне Вердум вышел на титульный бой против Веласкеса. Кейн на тот момент находился в пиковой форме. На Вердума ставило не так много людей, но он сумел задушить своего оппонента в третьем раунде.

Фабрисиу завоевал титул в 38 лет и 249 дней, но продержался в роли чемпиона недолго. В 2016 Миочич отправил Вердума в нокаут. После того поражения бразилец провел в UFC еще 8 поединков. В последний раз Фабрисиу выходил в октагон против соотечественника Ренана Феррейры 6 мая 2021 года. Однако из-за судейской ошибки бой был признан несостоявшимся.

«DC» свой первый пояс в UFC в полутяжелом весе завоевал в 2015 году. Тогда Кормье одолел Энтони Джонсона при помощи удушающего приема сзади. Но это был не последний пояс в карьере американца. После двух успешных защит титула в полутяжелом весе «DC» решил попробовать свои силы тяжелом весе.

В 2018 году Кормье дали бой за чемпионский пояс против Стипе Миочича. Даниэль отправил своего оппонента в нокаут уже в первом раунде и в возрасте 40 лет и 150 дней он завоевал свой второй пояс в UFC.

Через полгода «DC» провел успешную защиту в тяжелом весе против Деррика Льюиса, задушив его во втором раунде. 17 августа 2019 года состоялся реванш против Миочича и тогда Кормье проиграл нокаутом в четвертом раунде.

Впрочем, спустя год, у «DC» был шанс стать еще более возрастным чемпионом. Но выиграть эту трилогию у Миочича Даниэль так и не смог. После третьего поединка со Стипе «DC» завершил карьеру бойца. Теперь он работает комментатором в UFC.

Бразилец дебютировал в UFC в 2012 году. На своем пути Гловер сумел побить многих серьезных бойцов. На ранних этапах это были Фабио Мальдонадо, Куинтон Джексон и Райн Бейдер. В 2014-м Тешейра получил долгожданный титульный поединок.

Тогда он продержался все 5 раундов в бою Джоном Джонсом, но в итоге проиграл единогласным решением судей. А следующее поражение от Фила Дэвиса отбросило Гловера от пояса очень далеко. Нового шанса пришлось ждать почти 7 лет. На протяжении всего этого времени Тешейра чередовал победы и поражения.

Однако с 20 января 2019 года бразилец ни разу не проигрывал. Гловер одержал 5 побед подряд над Карлом Роберсоном, Ионом Куцелабой, Никитой Крыловым, Энтони Смитом и Тиаго Сантосом. После такого винстрика Дана Уайт дал второй шанс возрастному Тешейру.

30 октября 2021 года Гловер в титульном поединке сразился с Яном Блаховичем и одолел его удушающим приемом сзади во втором раунде. В возрасте 42 лет и двух дней Гловер завоевал долгожданный титул чемпиона. Теперь же на UFC 275 в июне он будет защищать свой пояс в бою с Иржи Прохазкой.

Рэнди Кутюр настоящая легенда UFC. Он становился чемпионом несколько раз. Первый свой пояс Кутюр завоевал в 1997 году. Буквально в следующем бою он его потерял, но вновь вернул себе титул чемпиона спустя 3 года. После двух успешных защит подряд Рэнди пал от Джоша Барнетта.

При этом вновь через 3 года Кутюр вернул себе пояс. В карьере Рэнди было очень много титульных боев. Он никогда не выпадал из пятерки сильнейших тяжеловесов, но при этом не менее успешно дрался и в полутяжелом весе.

В 2007 году Кутюр вернулся в тяжелый вес и в поединке с Тимом Сильвией завоевал свой последний титул чемпиона. На тот момент Рэнди было уже 45 лет и 147 дней.

