Хабиб не считает себя примером для подражания

Чемпион UFC в легком весезаявил, что самый большой минус популярности — быть примером для подражания.

«Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания.

Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует).

Я считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания.

Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram. 0