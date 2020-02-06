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    Хабиб не считает себя примером для подражания

    Прочие Единоборства
    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что самый большой минус популярности — быть примером для подражания.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Самый большой минус в популярности я нашел — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания.

    Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким. Я мусульманин и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует).

    Я считаю, что ни я и ни один боец, и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером для подражания.

    Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram. 0

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