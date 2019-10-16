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    Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

    Допинг Вокруг спорта Фигурное катание Зимняя Универсиада-2019
    Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

    Александра Кошевая
    Александра Кошевая

    В пробе 19-летней фигуристки, взятой в марте этого года на Универсиаде в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, который относится к классу диуретиков.

    Кошевая выступает в парном катании с Дмитрием Бушлановым. На Универсиаде-2019 они завоевали бронзовые медали, которых будут лишены.

    Срок окончания дисквалификации фигуристки — 6 марта 2021 года.

    Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна возместить ISU расходы на проведение расследования и затраты лаборатории на допинг-тестирование. 0

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