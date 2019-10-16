Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Александра Кошевая
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В пробе 19-летней фигуристки, взятой в марте этого года на Универсиаде в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, который относится к классу диуретиков.
Кошевая выступает в парном катании с Дмитрием Бушлановым. На Универсиаде-2019 они завоевали бронзовые медали, которых будут лишены.
Срок окончания дисквалификации фигуристки — 6 марта 2021 года.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна возместить ISU расходы на проведение расследования и затраты лаборатории на допинг-тестирование. 0