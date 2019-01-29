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    Воевода дисквалифицирован на два года за допинговые нарушения на ОИ-2014

    Бобслей
    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года российского бобслеиста Алексея Воеводу, сообщает ТАСС.

    Алексей Воевода
    Алексей Воевода
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    Россиянин дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи-2014 начиная с 21 декабря 2018 года.

    Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

    Напомним, 16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших на Играх-2014, — Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

    На ОИ в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. 0

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