Воевода дисквалифицирован на два года за допинговые нарушения на ОИ-2014

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала на два года российского бобслеиста сообщает ТАСС.

Алексей Воевода twitter.com/воевода 1000 Фрибет для всех Забрать!

Россиянин дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи-2014 начиная с 21 декабря 2018 года.

Воевода имеет право подать апелляцию на решение IBSF в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня.

Напомним, 16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших на Играх-2014, — Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина.

На ОИ в Сочи Зубков и Воевода завоевали золото в соревнованиях двоек и четверок. 0