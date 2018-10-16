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    Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Макгрегором

    Единоборства
    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не будет проводить еще один бой с Конором Макгрегором.

    Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
    Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
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    Об этом заявил дядя Хабиба Алекс Нурмагомедов.

    «Возможен ли реванш с Конором? Нет», — сказал Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    «Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — добавил дядя Хабиба.

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