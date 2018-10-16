Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Макгрегором

Чемпион UFCне будет проводить еще один бой с

Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор thesource.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом заявил дядя Хабиба Алекс Нурмагомедов.

«Возможен ли реванш с Конором? Нет», — сказал Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал "нет". Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — добавил дядя Хабиба.

Напомним, Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. 0