Хэмилтон — победитель Гран-при России

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показавший результат 1 час 27 минут 32,054 секунды.
Вместе с ним на подиум поднялись его напарник по команде Валттери Боттас и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» занял 18-е место, отстав от победителя на два круга.
Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете (306 очков). Вслед за ним идут Феттель (256 очков) и Боттас (189).
Следующий этап пройдет в Японии с 5 по 7 октября.
Формула-1. Гран-при России. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +2.545
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +7.487
4. Кими Райкконен («Феррари») — +16.543
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +31.016
6. Даниэль Риккардо («Ред Бул») — +1:20.451
7. Шарль Леклер («Заубер») — +1:38.390
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1 круг
10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1 круг
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
12. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
13. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг
14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг
15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг
16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2 круга
17. Карлос Сайнс («Рено») — +2 круга
18. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2 круга
Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал. 0