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    Хэмилтон — победитель Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    На «Сочи Автодроме» завершился Гран-при России, который проходил в рамках 16-го этапа Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показавший результат 1 час 27 минут 32,054 секунды.

    Вместе с ним на подиум поднялись его напарник по команде Валттери Боттас и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

    Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» занял 18-е место, отстав от победителя на два круга.

    Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете (306 очков). Вслед за ним идут Феттель (256 очков) и Боттас (189).

    Следующий этап пройдет в Японии с 5 по 7 октября.

    Формула-1. Гран-при России. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +2.545
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +7.487
    4. Кими Райкконен («Феррари») — +16.543
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +31.016
    6. Даниэль Риккардо («Ред Бул») — +1:20.451
    7. Шарль Леклер («Заубер») — +1:38.390
    8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг
    9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1 круг
    10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1 круг
    11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
    12. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
    13. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг
    14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг
    15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг
    16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2 круга
    17. Карлос Сайнс («Рено») — +2 круга
    18. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2 круга
    Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
    Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал. 0

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