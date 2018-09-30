Хэмилтон — победитель Гран-при России

На «Сочи Автодроме» завершился Гран-при России, который проходил в рамках 16-го этапа Формулы-1.

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показавший результат 1 час 27 минут 32,054 секунды.

Вместе с ним на подиум поднялись его напарник по команде Валттери Боттас и гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Россиянин Сергей Сироткин на «Уильямсе» занял 18-е место, отстав от победителя на два круга.

Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете (306 очков). Вслед за ним идут Феттель (256 очков) и Боттас (189).

Следующий этап пройдет в Японии с 5 по 7 октября.

Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +2.545

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +7.487

4. Кими Райкконен («Феррари») — +16.543

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +31.016

6. Даниэль Риккардо («Ред Бул») — +1:20.451

7. Шарль Леклер («Заубер») — +1:38.390

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1 круг

10. Серхио Перес («Форс Индия») — +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг

12. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг

13. Маркус Эрикссон («Заубер») — +1 круг

14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +1 круг

15. Лэнс Стролл («Уильямс») — +1 круг

16. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2 круга

17. Карлос Сайнс («Рено») — +2 круга

18. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2 круга

Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал

Брендон Хартли («Торо Россо») — не финишировал. 0