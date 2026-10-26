Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды над «Барысом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Кудашов globallookpress.com

«Хочу поблагодарить болельщиков, спасибо! Результатом и игрой довольны, но были моменты неправильных решений, которые иногда осложняли нам игру. Некоторые решения были безответственными, иногда надо сыграть попроще, сохранить шайбу. Это рабочие моменты, которые исправляются, решаются. Ты иногда можешь и игры проиграть, на чужих примерах не учимся.

Плохая реализация Ружички? Пусть забьет один гол в сезон, но решающий. Спокойно отношусь к этому, и к Гущину, и ко всем. Главное, чтобы работали на команду», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

«Автомобилист» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.