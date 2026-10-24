«Металлург» на своем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.
Голами в составе победителей отличились Андрей Козлов (31'), Даниил Вовченко (36'), Валерий Орехов (40'), Люк Джонсон (41') и Руслан Исхаков (45'). Единственную шайбу у гостей забросил Максим Сушко на 23-й минуте.
«Сталевары» одержали первую победу при новом главном тренере Константине Шафранове.
«Металлург» набрал 32 очка и продолжает лидировать на Востоке, «Сибирь» с 17 баллами по-прежнему восьмая в турнирной таблице.