«Металлург» набрал 32 очка и продолжает лидировать на Востоке, «Сибирь» с 17 баллами по-прежнему восьмая в турнирной таблице.

Голами в составе победителей отличились Андрей Козлов (31'), Даниил Вовченко (36'), Валерий Орехов (40'), Люк Джонсон (41') и Руслан Исхаков (45'). Единственную шайбу у гостей забросил Максим Сушко на 23-й минуте.

«Металлург» на своем льду обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

2.35

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