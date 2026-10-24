Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин прокомментировал победу команды над «Торпедо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Сергей Брылин globallookpress.com

«Очень нужная для нас победа. Нам тяжело даются игры на выезде, особенно в овертайме. Много говорили о том, как мы хотим играть. Большую часть игры поддерживали темп и делали правильные вещи с шайбой. Хорошо, что довели дело до победы.

Показалось, что первые десять минут не успевали. Молодцы, что нашли в себе силы и выровняли игру, во втором периоде выглядели намного лучше.

Нам тяжело даются голы, говорим ребятам, что нужно лезть на пятак, создавать вторые моменты. Говорим об этих вещах с первого дня. В завершении нам нужно добавлять.

Чего не хватает команде? Где‑то хладнокровия, где‑то мастерства. В игре все происходит быстро, легко смотреть все на компьютере и показывать, где мы могли сделать лучше. Мы работаем над этим.

Удаления в третьем периоде? Стоял на скамейке и думал, что это специально не придумаешь. Хорошо, что смогли выстоять. Мы четыре или пять раз обращали внимание на удаления. Мы показывали это. Люди либо не понимают, либо забывают, будем принимать меры.

Первая победа в овертайме? Ну конечно. Обидно поигрывать в овертайме. Если бы выиграли те матчи, где был овертайм, турнирное положение было бы лучше», — приводит слова Брылина «Матч ТВ».

Минчане набрали 20 очков и занимают 7-е место в Западной конференции.