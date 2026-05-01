Бывший нападающий «Питтсбурга» Тайлер Кеннеди прокомментировал ситуацию вокруг будущего российского форварда Евгения Малкина и возможного продления его контракта с клубом.

Евгений Малкин globallookpress.com

Экс-хоккеист отметил, что не располагает информацией о финансовых требованиях Малкина, однако считает, что руководство «Питтсбурга» должно приложить максимум усилий для сохранения игрока.

«Я не знаю, какие у него финансовые запросы, но "Питтсбург" обязан сделать всё возможное, чтобы подписать с ним новое соглашение. При этом не удивлюсь, если он всё-таки уйдёт», — сказал Кеннеди RMNB.

Также Кеннеди предположил неожиданный вариант продолжения карьеры российского нападающего.

«Знаете, куда он может перейти? В "Вашингтон Кэпиталз". Он очень близок с Александром Овечкиным», — добавил бывший игрок.

39-летний Малкин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ провёл 56 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 42 результативные передачи.