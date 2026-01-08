Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«Хорошее начало, хорошее движение. Хочу выделить тройку Ефремова, они здорово отыграли, сделали свою работу и забили два гола важных. В принципе, вся команда отработала хорошо. Шайба держалась, может, в том числе приезд Евгения повлиял.

Тянет ли по физике Кузнецов второе звено? Мне кажется, он бы и без физики потянул второе звено. Не хотел бы — яйца бы в одну корзину не складывал. Он еще не в оптимальной физической форме, потому что давно не играл, отвечу вам так. Думаю, через игры он будет физику набирать.

Буду ли Кузнецова с Жаровским пробовать дальше? Или еще попробуете что‑то? А вы Жаровского в третье предлагаете поставить? И с кем? Вы предлагаете разбить тройку, которая принесла нам два гола. Смотрите, мы сегодня обыграли классную команду, а вы предлагаете сломать то, что работает. Как говорится, война войной, маневры покажут. Заранее что‑то говорить не вижу смысла. Пока так», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» набрал 42 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции.