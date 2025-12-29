Известный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов вспомнил об увольнении Романа Ротенберга из СКА по окончании прошлого сезона.

Вячеслав Фетисов globallookpress.com

«Я особо не слежу за СКА. Роман Борисович — харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Я сам немного проработал тренером и знаю принцип: тренер назначается, чтобы рано или поздно быть уволенным, неважно, какого результата ты достиг. Это нормальные вещи. Вечных тренеров, как было в СССР, в современном хоккее сложно представить», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

Напомним, что в настоящий момент тренером СКА является Игорь Ларионов, а вот Ротенберг работает в сборной «Россия 25».