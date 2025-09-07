2-й таймБельгия — КазахстанОнлайн
    Кевин де Брюйне (Бельгия)Бельгия — Казахстан. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Жамнов: Сегодня было много брака. Это первая игра, есть волнение

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Спартак
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о матче против «Сочи»(4:3).

    Алексей Жамнов
    Алексей Жамнов

    «Есть моменты, которые мы объясняем, но сами усложняем себе игру даже тогда, когда это делать нельзя. Можно списать на первую игру и так далее, но эти моменты волнуют меня. Для нас все первые матчи складываются тяжело. Не должно быть разделения на команды, надо выходить и настраиваться только на победу. Самое главное — это игровая дисциплина при выполнении игрового задания. Делать выводы после первой игры неправильно. Кто‑то волновался, поэтому рубить с плеча я не буду.

    Сегодня было много брака. Это первая игра, есть волнение. Надеюсь, что в дальнейшем это будет уходить и ребята будут делать правильные вещи», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на хоккей

    Теперь 9 сентября «Спартак» сыграет дома с минским «Динамо», а «Сочи» отправится в гости к московскому «Динамо».

  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ
  • Турция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
