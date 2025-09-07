Жамнов: Сегодня было много брака. Это первая игра, есть волнение

Главный тренервысказался о матче против(4:3).

«Есть моменты, которые мы объясняем, но сами усложняем себе игру даже тогда, когда это делать нельзя. Можно списать на первую игру и так далее, но эти моменты волнуют меня. Для нас все первые матчи складываются тяжело. Не должно быть разделения на команды, надо выходить и настраиваться только на победу. Самое главное — это игровая дисциплина при выполнении игрового задания. Делать выводы после первой игры неправильно. Кто‑то волновался, поэтому рубить с плеча я не буду.

Сегодня было много брака. Это первая игра, есть волнение. Надеюсь, что в дальнейшем это будет уходить и ребята будут делать правильные вещи», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Теперь 9 сентября «Спартак» сыграет дома с минским «Динамо», а «Сочи» отправится в гости к московскому «Динамо».